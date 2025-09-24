За пулю в голове ученика школа в Пермском крае заплатит миллион рублей

Пермский суд взыскал со школы 1 млн рублей за ранение ученика во время стрельб
Стрельбы проводились в рамках подготовки к сдаче ГТО (архивное фото)
Стрельбы проводились в рамках подготовки к сдаче ГТО (архивное фото)

В Пермском крае суд обязал школу села Егва выплатить миллион рублей в счет компенсации морального вреда ученику, который на уроке получил пулю в висок. ЧП случилось на уроке, когда дети стреляли из пневматической винтовки.

«Суд в Кудымкаре удовлетворил заявленные прокуратурой требования, взыскав с МБОУ „Егвинская ООШ“ 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Суд установил, что школой были допущены грубые нарушения. Занятия по стрельбе проводились в неприспособленном для этого помещении — в спортивном зале. Кроме того, упражнения в стрельбе не были предусмотрены учебным планом», — сообщает Пермский краевой суд, который утвердил решение нижестоящей инстанции.

Как ранее рассказывало URA.RU, несчастный случай произошел в октябре 2024 года. Пуля попала в правый висок 15-летнему школьнику. Пострадавшего тогда на вертолете отправили в Пермь на операцию. Как сегодня рассказали в краевом суде, подросток полностью так и не оправился от травмы: «длительное восстановление и травма головы поставили крест на планах подростка, выбранная профессия и занятия спортом теперь для него недоступны и остались в прошлом». По факту ранения ученика в прошлом году следователи возбудили уголовное дело. На ЧП обращал внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. О результатах расследования не сообщалось.

