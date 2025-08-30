Украинский командир исчез из штаба

Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк исчез из расположения штаба
Вместо Юрия Гупалюка обязанности выполняет один из его заместителей
Вместо Юрия Гупалюка обязанности выполняет один из его заместителей
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Гупалюк исчез из расположения штаба бригады на Сумском направлении. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах. 

«На сумском направлении из расположения штаба 156-й ОМБр ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич», — заявил источник ТАСС. Он отметил, что сейчас обязанности командира исполняет его заместитель, подполковник Роман Вархола.

Это уже не первый раз, когда Гупалюк покидает расположение штаба. Аналогичный инцидент произошел 15 августа. Тогда он, раздав резервные роты, уехал отдыхать в Сумы. Ранее силовые структуры отмечали, что командир часто переводил подчиненных в другие части, из-за чего бойцы месяцами оставались без смены на позициях в Сумской области. Из-за этого он был фактически отстранен от командования.

