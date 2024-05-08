Еврейская девочка сбежала из дома, чтобы спасать советских солдат

История Фаины Юлиус, заставшей бои под Москвой и Сталинградом в 16 лет. Видео

08 мая 2024 в 21:21 Размер текста - 17 +

Фаина Юлиус на фронте спасала тяжелораненых солдат (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Великую Отечественную войну Фаина Юлиус (в замужестве Гуревич) встретила 15-летним подростком в Одессе. Эвакуироваться из города удалось чудом — на последнем пароходе. Так в 1941-м семья оказалась в Актюбинске. Юлиусы поселились рядом с вокзалом, где стоял военно-санитарный поезд, возивший раненых бойцов с передовой в тыловые госпитали. Тогда восьмиклассница уговорила комиссара поезда взять ее на работу. О том, как она отправилась на фронт без ведома родных — материале URA.RU. Детство, оккупация Одессы фашистами, эвакуация в Казахстан Фаине Гуревич (Юлиус) 99 лет, но события Великой Отечественной войны она помнит по сей день Фото: Илья Московец © URA.RU Фаина Юлиус родилась в еврейской семье 15 ноября 1925 года. Она росла вместе со старшим братом Исааком в дружной обстановке. В школе Фаина (или Фаня, как ее ласково называли дома) была прилежной ученицей. Уроки проходили на украинском языке, но дома и в повседневной жизни семья общалась исключительно на русском. «Наша семья была небогатой, но всего хватало. Родители очень любили друг друга, а мы с братом росли как обычные советские дети», — рассказывает Фаина. «В школе я училась хорошо. Преподавали нам на украинском языке, но вне школы мы общались только на русском. Мама всегда следила за моими успехами. И если видела, что ленюсь, то непременно ругалась». Вспоминая события 79-летней давности, Фаина Ихильевна отмечает, что в детстве они жили мечтами о будущем. «Никто никогда бы не поверил, что совсем скоро детство оборвется, а советские люди столкнуться с большим горем — войной». Фаина Юлиус постоянно общается с молодым поколением Фото: Илья Московец © URA.RU Немецкие и румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. На момент начала обстрелов города немцами Фаина поступила в девятый класс. Семья Юлиусов была вынуждена покинуть Одессу. «Нас бомбили и обстреливали практически без остановки. Тогда мы приняли решение бежать. Фашисты стояли уже в 15 километрах от Одессы. Мы были одними из последних, кто оставил город». Семье удалось спастись благодаря местам на последнем пароходе. Спустя несколько дней семейство прибыло на железную дорогу, откуда отравилось в Актюбинск. Юлиусы, бежавшие от бомбежек в Казахстан, нашли приют рядом с вокзалом, где стоял военно-санитарный поезд (из 12 вагонов). Он возил только тяжело раненых бойцов, которых отбирали для транспортировки в госпитали. Солдаты находились в поезде долгие дни, иногда по 10-15 дней они проводили в пути. «Когда переехали, несмотря на голод, мы были счастливы, что над нами больше не взрываются бомбы. Каждый день я наблюдала за поездом с военными. В каждом вагоне было по 600 солдат. Их везли в отдаленные госпитали. Скажем, из Воронежа в Новосибирск, в Алма-Ату, в Барнаул и так далее». Новость по теме Узницу нацистского лагеря мать нашла в канаве с трупами Побег из дома на фронт В декабре 1941 года, будучи 16-летним подростком, Фаина приняла решение уйти на фронт. Она обратилась к комиссару, требуя зачислить ее на довольствие. Комиссар сначала сомневался в возможностях такой молодой девушки без медицинского образования и документов, но она была уверенна и настойчива. «Комиссар сказал, чтобы я сообщила об отъезде родным, а в четыре часа с вещами стояла на вокзале». Фото с реставрации тех событий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Я была рада, что наконец-то буду накормлена, ведь голод был жуткий. И самое главное — буду полезна родине. Помню, что побежала домой, а родители на работе. Это был идеальный момент для побега. Я написала маме, что ушла на фронт. И все». Работа на военно-санитарном поезде была тяжелой: «По 12, а иногда по 20 часов. Пару часов поспим, следующие. Вот так менялись». Поезда того времени были старыми деревянными конструкциями, где кочегары углем заполняли топки. Помимо участия в погрузке и разгрузке раненых, каждые сутки она писала десятки извещений о смерти. «Первое время эмоционально было тяжело, понимая, что родным придет похоронка и их жизнь навсегда потеряет всякий смысл. Со временем привыкла, да и дел было так много, что расслабляться и плакать времени не было. Война закаляет человека. Так случилось и со мной». Медицинский персонал, работавший на военно-санитарных поездах, проявлял не только профессионализм, но и человеческое тепло. «Была у нас опытная медсестра лет 40. У нее муж погиб в гражданскую войну, и товарищ мужа писал ей письма на фронт. Каждое письмо начиналось с эпиграфа „Кого же ты греешь, мой огонек дорогой?“ — и только после этого начиналось само письмо». Эти слова остались в ее памяти на долгие годы. Фаина Юлиус пережила самые тяжелые моменты Великой Отечественной войны. Она застала бои под Москвой и Сталинградом, а под Воронежем чудом избежала смерти, когда немецкая авиация разбомбила их поезд. «Мне повезло, ведь я осталась жива. Но звуки самолетов до сих пор пугают меня». Врачи спасли жизнь юной участнице войны (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возвращение домой В середине июля 1944 года Фаина столкнулась с серьезной угрозой для жизни — острым аппендицитом. Во время грузки раненых у нее начались нестерпимые боли и рвота. «Главврач опасался, что у меня может быть перитонит, который в те времена почти всегда заканчивался летальным исходом. Комиссар принял решение отправить меня в больницу. Поезд шел Москва-Ташкент через Актюбинск, где меня и спустили. Там в госпиталь положили, прооперировали. Поезд уехал, и я осталась». Фаина окончила школу на отлично Фото: Илья Московец © URA.RU После возвращения с фронта Юлиус решила продолжить свое обучение в школе. Но изначально она столкнулась с нежеланием директора восстанавливать девочку. «После 8-го класса я не смогла поступить из-за войны в 9. А после того, как вернулась домой, было два варианта: снова поступать в восьмой или в девятый. Но потерять еще несколько лет я не могла. Я долго уговаривала директора зачислить меня в 10 класс. Она сделала это только после того, как узнала, что все эти годы я провела на фронте. К слову, школу я окончила с золотой медалью». Окончание войны и учеба в Москве 9 мая победу СССР в Великой Отечественной войне отметят парадом (фото с репетиции) Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь на 9 мая 1945 года советские люди узнали о капитуляции Германии, что ознаменовало окончание Великой Отечественной войны. По радио прозвучало объявление, что немцы сдались, и это стало сигналом ко всеобщему ликованию. «Все выбежали на улицы, кричали, плакали и поздравляли друг друга. В этот момент все выдохнули». Несмотря на тяжелое состояние страны после войны, никого это не пугало. «Мы знали, что все восстановим и заживем пуще прежнего». Постепенно жизнь вернулась в привычное русло. Восстанавливались больницы, школы и предприятия. На момент окончания войны Фаина окончила школу и мечтала получить высшее образование. «Моя мечта была попасть в Москву в авиационный институт. Я все документы свои отправила в вуз в надежде, что сейчас я получу вызов и уеду в столицу. Позже получила извещение о том, что меня готовы принять, но при условии, что у меня есть где жить. Как оказалась общежития не было, а принять абитуриента без места проживания в МАИ не могли». Юлиус была прилежной студенткой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Не сумев поступить в Московский авиационный институт участница войны получила предложение от Московского энергетического института (МЭИ), где для студентов были места в общежитии. «Я подала все документы и начала собираться в столицу». «Помню, что меня собирали все соседи, приносили вещи красивые, ведь в Москву не поедешь в лохмотьях». В августе того же года Фаина Юлиус прибыла в столицу и была зачислена в МЭИ. «Вот так я и стала студенткой теплотехнического факультета, в котором вообще ничего не понимала». Несмотря на начальные трудности, девушка смогла адаптироваться к новой учебной программе и добиться успехов. «Я училась шесть лет. Получала повышенную стипендию, так как была отличницей». Фаина Ихильевна гордится своими медалями Фото: Илья Московец © URA.RU Первая любовь и переезд на Урал Фаина нашла свою первую любовь и будущего супруга на студенческой скамье. «Какое-то время мы просто дружили, но очень скоро поняли, что созданы друг для друга». После свадьбы и смены фамилии на Гуревич в 1950 году они вместе переехали на Урал по распределению после окончания института. «Мы решили остаться в Свердловске и всю жизнь проработали на одном предприятии — в тресте „Уралэнергострой“». В браке у Гуревичей родилось двое сыновей, которые также выбрали технические профессии — один стал инженером, а второй архитектором. Заслуженная жительница Екатеринбурга и участница Великой Отечественной войны Фаина Ихильевна Гуревич каждый год в День Победы делится своими воспоминаниями с молодым поколением. Она посещает школы, чтобы рассказать о тяжелых годах войны. «Я верю, что нынешнее поколение не забудет историю своей страны и будет гордиться своими предками». Фаина Ихильевна продолжает свою миссию просвещения, несмотря на свой почтенный возраст, внося вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великую Отечественную войну Фаина Юлиус (в замужестве Гуревич) встретила 15-летним подростком в Одессе. Эвакуироваться из города удалось чудом — на последнем пароходе. Так в 1941-м семья оказалась в Актюбинске. Юлиусы поселились рядом с вокзалом, где стоял военно-санитарный поезд, возивший раненых бойцов с передовой в тыловые госпитали. Тогда восьмиклассница уговорила комиссара поезда взять ее на работу. О том, как она отправилась на фронт без ведома родных — материале URA.RU. Детство, оккупация Одессы фашистами, эвакуация в Казахстан Фаина Юлиус родилась в еврейской семье 15 ноября 1925 года. Она росла вместе со старшим братом Исааком в дружной обстановке. В школе Фаина (или Фаня, как ее ласково называли дома) была прилежной ученицей. Уроки проходили на украинском языке, но дома и в повседневной жизни семья общалась исключительно на русском. «Наша семья была небогатой, но всего хватало. Родители очень любили друг друга, а мы с братом росли как обычные советские дети», — рассказывает Фаина. «В школе я училась хорошо. Преподавали нам на украинском языке, но вне школы мы общались только на русском. Мама всегда следила за моими успехами. И если видела, что ленюсь, то непременно ругалась». Вспоминая события 79-летней давности, Фаина Ихильевна отмечает, что в детстве они жили мечтами о будущем. «Никто никогда бы не поверил, что совсем скоро детство оборвется, а советские люди столкнуться с большим горем — войной». Немецкие и румынские войска оккупировали Одессу 16 октября 1941 года. На момент начала обстрелов города немцами Фаина поступила в девятый класс. Семья Юлиусов была вынуждена покинуть Одессу. «Нас бомбили и обстреливали практически без остановки. Тогда мы приняли решение бежать. Фашисты стояли уже в 15 километрах от Одессы. Мы были одними из последних, кто оставил город». Семье удалось спастись благодаря местам на последнем пароходе. Спустя несколько дней семейство прибыло на железную дорогу, откуда отравилось в Актюбинск. Юлиусы, бежавшие от бомбежек в Казахстан, нашли приют рядом с вокзалом, где стоял военно-санитарный поезд (из 12 вагонов). Он возил только тяжело раненых бойцов, которых отбирали для транспортировки в госпитали. Солдаты находились в поезде долгие дни, иногда по 10-15 дней они проводили в пути. «Когда переехали, несмотря на голод, мы были счастливы, что над нами больше не взрываются бомбы. Каждый день я наблюдала за поездом с военными. В каждом вагоне было по 600 солдат. Их везли в отдаленные госпитали. Скажем, из Воронежа в Новосибирск, в Алма-Ату, в Барнаул и так далее». Побег из дома на фронт В декабре 1941 года, будучи 16-летним подростком, Фаина приняла решение уйти на фронт. Она обратилась к комиссару, требуя зачислить ее на довольствие. Комиссар сначала сомневался в возможностях такой молодой девушки без медицинского образования и документов, но она была уверенна и настойчива. «Комиссар сказал, чтобы я сообщила об отъезде родным, а в четыре часа с вещами стояла на вокзале». «Я была рада, что наконец-то буду накормлена, ведь голод был жуткий. И самое главное — буду полезна родине. Помню, что побежала домой, а родители на работе. Это был идеальный момент для побега. Я написала маме, что ушла на фронт. И все». Работа на военно-санитарном поезде была тяжелой: «По 12, а иногда по 20 часов. Пару часов поспим, следующие. Вот так менялись». Поезда того времени были старыми деревянными конструкциями, где кочегары углем заполняли топки. Помимо участия в погрузке и разгрузке раненых, каждые сутки она писала десятки извещений о смерти. «Первое время эмоционально было тяжело, понимая, что родным придет похоронка и их жизнь навсегда потеряет всякий смысл. Со временем привыкла, да и дел было так много, что расслабляться и плакать времени не было. Война закаляет человека. Так случилось и со мной». Медицинский персонал, работавший на военно-санитарных поездах, проявлял не только профессионализм, но и человеческое тепло. «Была у нас опытная медсестра лет 40. У нее муж погиб в гражданскую войну, и товарищ мужа писал ей письма на фронт. Каждое письмо начиналось с эпиграфа „Кого же ты греешь, мой огонек дорогой?“ — и только после этого начиналось само письмо». Эти слова остались в ее памяти на долгие годы. Фаина Юлиус пережила самые тяжелые моменты Великой Отечественной войны. Она застала бои под Москвой и Сталинградом, а под Воронежем чудом избежала смерти, когда немецкая авиация разбомбила их поезд. «Мне повезло, ведь я осталась жива. Но звуки самолетов до сих пор пугают меня». Возвращение домой В середине июля 1944 года Фаина столкнулась с серьезной угрозой для жизни — острым аппендицитом. Во время грузки раненых у нее начались нестерпимые боли и рвота. «Главврач опасался, что у меня может быть перитонит, который в те времена почти всегда заканчивался летальным исходом. Комиссар принял решение отправить меня в больницу. Поезд шел Москва-Ташкент через Актюбинск, где меня и спустили. Там в госпиталь положили, прооперировали. Поезд уехал, и я осталась». После возвращения с фронта Юлиус решила продолжить свое обучение в школе. Но изначально она столкнулась с нежеланием директора восстанавливать девочку. «После 8-го класса я не смогла поступить из-за войны в 9. А после того, как вернулась домой, было два варианта: снова поступать в восьмой или в девятый. Но потерять еще несколько лет я не могла. Я долго уговаривала директора зачислить меня в 10 класс. Она сделала это только после того, как узнала, что все эти годы я провела на фронте. К слову, школу я окончила с золотой медалью». Окончание войны и учеба в Москве В ночь на 9 мая 1945 года советские люди узнали о капитуляции Германии, что ознаменовало окончание Великой Отечественной войны. По радио прозвучало объявление, что немцы сдались, и это стало сигналом ко всеобщему ликованию. «Все выбежали на улицы, кричали, плакали и поздравляли друг друга. В этот момент все выдохнули». Несмотря на тяжелое состояние страны после войны, никого это не пугало. «Мы знали, что все восстановим и заживем пуще прежнего». Постепенно жизнь вернулась в привычное русло. Восстанавливались больницы, школы и предприятия. На момент окончания войны Фаина окончила школу и мечтала получить высшее образование. «Моя мечта была попасть в Москву в авиационный институт. Я все документы свои отправила в вуз в надежде, что сейчас я получу вызов и уеду в столицу. Позже получила извещение о том, что меня готовы принять, но при условии, что у меня есть где жить. Как оказалась общежития не было, а принять абитуриента без места проживания в МАИ не могли». Не сумев поступить в Московский авиационный институт участница войны получила предложение от Московского энергетического института (МЭИ), где для студентов были места в общежитии. «Я подала все документы и начала собираться в столицу». «Помню, что меня собирали все соседи, приносили вещи красивые, ведь в Москву не поедешь в лохмотьях». В августе того же года Фаина Юлиус прибыла в столицу и была зачислена в МЭИ. «Вот так я и стала студенткой теплотехнического факультета, в котором вообще ничего не понимала». Несмотря на начальные трудности, девушка смогла адаптироваться к новой учебной программе и добиться успехов. «Я училась шесть лет. Получала повышенную стипендию, так как была отличницей». Первая любовь и переезд на Урал Фаина нашла свою первую любовь и будущего супруга на студенческой скамье. «Какое-то время мы просто дружили, но очень скоро поняли, что созданы друг для друга». После свадьбы и смены фамилии на Гуревич в 1950 году они вместе переехали на Урал по распределению после окончания института. «Мы решили остаться в Свердловске и всю жизнь проработали на одном предприятии — в тресте „Уралэнергострой“». В браке у Гуревичей родилось двое сыновей, которые также выбрали технические профессии — один стал инженером, а второй архитектором. Заслуженная жительница Екатеринбурга и участница Великой Отечественной войны Фаина Ихильевна Гуревич каждый год в День Победы делится своими воспоминаниями с молодым поколением. Она посещает школы, чтобы рассказать о тяжелых годах войны. «Я верю, что нынешнее поколение не забудет историю своей страны и будет гордиться своими предками». Фаина Ихильевна продолжает свою миссию просвещения, несмотря на свой почтенный возраст, внося вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.