Депутат ГД: Ельцин Центр не смогут признать иноагентом. Фото

19 июня 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Ельцин Центр строили по закону от 2008 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Ельцин Центр не смогут признать иноагентом. По крайней мере сейчас, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, у Минюста просто нет полномочий смотреть внутреннюю документацию ЕЦ — из-за того, что федеральный закон №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ…» запрещает органам власти вмешиваться в работу таких учреждений. «Достаточно нелепо слышать от того же Ельцин Центра, что „мы не боимся проверок“. Ну конечно, не боитесь — потому что вас никто не проверяет, потому что по закону к вам никто подойти не может. Достаточно нелепо слышать от того или иного чиновника, что „провели проверку“ (вероятно, Альшевских имеет в виду мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — прим. ред.) или „я съезжу, посмотрю“ (вероятно, речь про помощника президента Владимира Мединского — прим. ред.). Ну, вы можете приехать, сходить на экскурсию, попить чай. У вас все равно доступа к документации, отчетности, бухгалтерии нет», — заявил URA.RU Альшевских. По его словам, в ближайшее время может встать вопрос об изменении закона от 2008 года. Новость по теме Мэр Екатеринбурга вступился за «Ельцин Центр», которому грозит статус иноагента. Видео В своем telegram-канале он также опубликовал сканы недавнего письма из Минюста за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко. В нем чиновник говорит, что «проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным». Соответственно, проверка, о которой Свириденко публично сообщил Альшевских на прошлой неделе, является формальностью, убежден Альшевских. Скан: telegram-канал Андрея Альшевских Скан: telegram-канал Андрея Альшевских Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ельцин Центр не смогут признать иноагентом. По крайней мере сейчас, заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, у Минюста просто нет полномочий смотреть внутреннюю документацию ЕЦ — из-за того, что федеральный закон №68 «О центрах исторического наследия президентов РФ…» запрещает органам власти вмешиваться в работу таких учреждений. «Достаточно нелепо слышать от того же Ельцин Центра, что „мы не боимся проверок“. Ну конечно, не боитесь — потому что вас никто не проверяет, потому что по закону к вам никто подойти не может. Достаточно нелепо слышать от того или иного чиновника, что „провели проверку“ (вероятно, Альшевских имеет в виду мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — прим. ред.) или „я съезжу, посмотрю“ (вероятно, речь про помощника президента Владимира Мединского — прим. ред.). Ну, вы можете приехать, сходить на экскурсию, попить чай. У вас все равно доступа к документации, отчетности, бухгалтерии нет», — заявил URA.RU Альшевских. По его словам, в ближайшее время может встать вопрос об изменении закона от 2008 года. В своем telegram-канале он также опубликовал сканы недавнего письма из Минюста за подписью замглавы ведомства Олега Свириденко. В нем чиновник говорит, что «проведение проверочных мероприятий в отношении Центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным». Соответственно, проверка, о которой Свириденко публично сообщил Альшевских на прошлой неделе, является формальностью, убежден Альшевских.