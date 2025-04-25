Дверь 18 века, столетние часы и колокол: что скрывает легендарная Невьянская башня, которую закрыли. Фото

В Невьянской башне обнаружили старинный часовой механизм и дверь 18 века

26 апреля 2025 в 15:45 Размер текста - 17 +

Невьянскую башню построили в 1720-х годах по приказу Акинфия Демидова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В знаменитой на весь мир Невьянской наклонной башне (Свердловская область) нашли дверь 18 века, столетний часовой механизм и колокол, рассказали URA.RU в компании «Стройреставратор», которая восстанавливает объект. Он будет закрыт до конца года. Работы начнутся, когда подрядчик получит все разрешения. В рамках реконструкции «Стройреставратор» планирует отремонтировать фасад и деревянные циферблаты, заменить входную дверь в нижнем восьмерике (восьмиугольная комната) на утепленную, установить теплые полы и гидроизоляцию между этажами, обработать все деревянные элементы башни огнезащитными составами. Еще на территории здания смонтируют новую подсветку, а также обустроят прилегающую территорию. Башню построили в 1721—1725 годах. Последний раз ее ремонтировали 20 лет назад. Здание является символом Невьянска, она изображена на гербе города. А еще башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. ООО «Стройреставратор» связано с депутатом гордумы Екатеринбурга Виталием Чачиным. В 2019—2021 годах он был учредителем и гендиректором компании. Сохранением объектов культурного наследия занимается и другое предприятие депутата — «Сити Билдинг» («СБ»). В портфеле компании есть, например, кинотеатр «Марат» в Иркутске, построенное в 1939 году. «СБ» помогло сделать из горевшего в 2006-м здания культурно-досуговый центр с многофункциональным холлом, который может использоваться как «трансформер». В Покровском монастыре в Верхотурье (Свердловская область), основанном в 17-м веке, «Сити Билдинг» заменило дверные проемы, установило деревянные филенчатые двери, обновило кровлю и отремонтировало потолки, воссоздав потолочную гипсовую лепнину. В 2023 году «Сити Билдингу» доверили ремонт «Второго Дома Советов», где в 1970-х жил будущий первый президент России Борис Ельцин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В знаменитой на весь мир Невьянской наклонной башне (Свердловская область) нашли дверь 18 века, столетний часовой механизм и колокол, рассказали URA.RU в компании «Стройреставратор», которая восстанавливает объект. Он будет закрыт до конца года. Работы начнутся, когда подрядчик получит все разрешения. В рамках реконструкции «Стройреставратор» планирует отремонтировать фасад и деревянные циферблаты, заменить входную дверь в нижнем восьмерике (восьмиугольная комната) на утепленную, установить теплые полы и гидроизоляцию между этажами, обработать все деревянные элементы башни огнезащитными составами. Еще на территории здания смонтируют новую подсветку, а также обустроят прилегающую территорию. Башню построили в 1721—1725 годах. Последний раз ее ремонтировали 20 лет назад. Здание является символом Невьянска, она изображена на гербе города. А еще башне посвящена серебряная монета Банка России 2007 года выпуска. ООО «Стройреставратор» связано с депутатом гордумы Екатеринбурга Виталием Чачиным. В 2019—2021 годах он был учредителем и гендиректором компании. Сохранением объектов культурного наследия занимается и другое предприятие депутата — «Сити Билдинг» («СБ»). В портфеле компании есть, например, кинотеатр «Марат» в Иркутске, построенное в 1939 году. «СБ» помогло сделать из горевшего в 2006-м здания культурно-досуговый центр с многофункциональным холлом, который может использоваться как «трансформер». В Покровском монастыре в Верхотурье (Свердловская область), основанном в 17-м веке, «Сити Билдинг» заменило дверные проемы, установило деревянные филенчатые двери, обновило кровлю и отремонтировало потолки, воссоздав потолочную гипсовую лепнину. В 2023 году «Сити Билдингу» доверили ремонт «Второго Дома Советов», где в 1970-х жил будущий первый президент России Борис Ельцин.