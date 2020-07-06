Курганский футболист дебютировал в Российской Премьер-Лиге

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Самым известным футболистом из Кургана является Дмитрий Лоськов. Он был капитаном московского клуба «Локомотив» и играл за сборную России на чемпионате Европы 2004 года. В 2016 году он вошел в тренерский штаб «Локомотива».

Герасимов начал заниматься в детско-юношеской спортивной школе №3 в 2000 году. Позже играл в курганской команде «Тобол». В 2011 году он уехал в Екатеринбург, чтобы учиться в УрФУ им. Б.Н. Ельцина. С 2013 года курганец выступал за молодежный состав «Урала».

«Алексей Герасимов, воспитанник „ДЮСШ № 3“ города Кургана, 28 июня 2020 года дебютировал в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги в основном составе екатеринбургской футбольной команды „Урал“», — рассказали в ведомстве. Матч прошел в Екатеринбурге против команды «Тамбов». Хозяева выиграли со счетом 2:1.

Футболист из Кургана Алексей Герасимов провел первый матч в Российской Премьер-Лиге за екатеринбургскую команду «Урал». Об этом 6 июля сообщили представители департамента социальной политики администрации города Кургана.

Футболист из Кургана играет за клуб «Урал» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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