Путин назначил нового главу окружного суда Ямала

Окружной суд Ямала возглавил выходец из Югры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Мегионского городского суда (ХМАО) Алексей Пиюк назначен председателем суда ЯНАО. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий председателем суда Ямало-Ненецкого автономного округа Пиюка Алексея Валерьевича», — говорится в тексте документа. Указ о назначении судей был подписан руководителем страны 12 августа.

Алексей Пиюк начал карьеру в 2001 году судьей Нижневартовского городского суда. В 2013 году его перевели в структуру Мегионского суда, а спустя почти полгода указом президента РФ был назначен председателем горсуда сроком на шесть лет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что кандидатуру Пиюка в качестве главы окружного суда Ямала рекомендовала президенту Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Заседание прошло перед почетной отставкой председателя суда ЯНАО Виталия Патлатюка. Чуть больше месяца врио главы органа госвласти занимал зампредседателя окружного суда Святослав Калинкин.