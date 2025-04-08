Пермский скрипач стал заслуженным артистом России

Худруку Пермской краевой специальной музыкальной школы Павлу Милюкову присвоили звание «Заслуженный артист РФ». Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. С этим событием Милюкова поздравила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
«Поздравляю Павла Милюкова с присвоением звания <...>. Это высокое признание — закономерная оценка выдающегося таланта мастера, многолетнего преданного служения искусству и безграничной любви к музыке. Виртуозное владение скрипкой, глубина интерпретаций и непревзойденное мастерство покоряют сердца слушателей не только в России, но и далеко за ее пределами», — написала Алла Платонова в своем telegram-канале.
Милюков родом из прикамской столицы. Он окончил Пермскую детскую музыкальную школу №1, Академический музыкальный колледж при Московской консерватории, столичную госконсерваторию им. Чайковского, а после — отучился в аспирантуре. Пермяк стал лауреатом множества международных конкурсов. В 2024 году его номинировали на Строгановскую премию.
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