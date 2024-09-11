Суд оправдал зеков по делу о массовом бунте в свердловской колонии

11 сентября 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

В бунте могли участвовать более 100 арестантов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор шестерым заключенным, которых обвиняли в организации бунта в исправительной колонии №47 и участии в нем в 2021 году. Тогда, по неофициальным данным, свыше 100 арестантов нанесли себе увечья в знак протеста. Виновными суд признал лишь двоих фигурантов. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. На скамье подсудимых оказались Андрей Валенвейн, Роман Гасанов, Самвел Исоян, Вадим Хабибулин, Роман Голенков, Никита Колдаев и Сурен Петросян. Последние двое, по версии следствия, активно призывали к массовым беспорядкам. Только их суд признал виновными. «Путем частичного сложения и присоединения прежднего наказания Колдаев получил шесть лет колонии, Петросян — семь. В отношении остальных фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с недостаточностью доказательств», — рассказали в суде. Приговор в законную силу не вступил. Бунт в ИК-47 произошел 28 марта 2021 года. По неофициальным данным, более 100 человек нанесли себе травмы с помощью бритв. Так они пытались привлечь внимание к тому, что в ИК якобы есть пытки. В свердловском ГУФСИН тогда заявили, что арестанты пытались шантажировать администрацию колонии. В управлении опровергли сведения о многочисленных пострадавших. Но для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ. Этого удалось избежать благодаря переговорам. По слухам, мятеж мог запустить передел влияния в ИК-47. Считалось, что в результате бунта власть над внутренней жизнью колонии якобы получил сидящий там один из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие», криминальный авторитет Виктор Калин (Джигит). К этому привела эвакуация из колонии так называемого актива — осужденных, сотрудничающих с администрацией. Калин считался смотрящим за Екатеринбургом и активно помогал бывшему замглавы города Виктору Контееву (осужден по разным статьям УК РФ). По версии следствия, Джигит по приказу Контеева организовывал убийства, грабежи и мошенничества. Летом 2020-го Калина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по нескольким статьям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор шестерым заключенным, которых обвиняли в организации бунта в исправительной колонии №47 и участии в нем в 2021 году. Тогда, по неофициальным данным, свыше 100 арестантов нанесли себе увечья в знак протеста. Виновными суд признал лишь двоих фигурантов. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. На скамье подсудимых оказались Андрей Валенвейн, Роман Гасанов, Самвел Исоян, Вадим Хабибулин, Роман Голенков, Никита Колдаев и Сурен Петросян. Последние двое, по версии следствия, активно призывали к массовым беспорядкам. Только их суд признал виновными. «Путем частичного сложения и присоединения прежднего наказания Колдаев получил шесть лет колонии, Петросян — семь. В отношении остальных фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с недостаточностью доказательств», — рассказали в суде. Приговор в законную силу не вступил. Бунт в ИК-47 произошел 28 марта 2021 года. По неофициальным данным, более 100 человек нанесли себе травмы с помощью бритв. Так они пытались привлечь внимание к тому, что в ИК якобы есть пытки. В свердловском ГУФСИН тогда заявили, что арестанты пытались шантажировать администрацию колонии. В управлении опровергли сведения о многочисленных пострадавших. Но для стабилизации обстановки в ИК намеревались ввести спецназ. Этого удалось избежать благодаря переговорам. По слухам, мятеж мог запустить передел влияния в ИК-47. Считалось, что в результате бунта власть над внутренней жизнью колонии якобы получил сидящий там один из лидеров екатеринбургской ОПГ «Синие», криминальный авторитет Виктор Калин (Джигит). К этому привела эвакуация из колонии так называемого актива — осужденных, сотрудничающих с администрацией. Калин считался смотрящим за Екатеринбургом и активно помогал бывшему замглавы города Виктору Контееву (осужден по разным статьям УК РФ). По версии следствия, Джигит по приказу Контеева организовывал убийства, грабежи и мошенничества. Летом 2020-го Калина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по нескольким статьям.