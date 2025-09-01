Буланова анонсировала изменения в составе прославившей ее подтанцовки

Татьяна Буланова стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей благодаря своей подтанцовке. После того, как энергосберегающий танец ее балета завирусился в Интернете, певицу обсуждают все, кому не лень. При этом сама Татьяна в беседе с корреспондентом URA.RU призналась, что вскоре в составе ее подтанцовки могут произойти изменения.
Изменения, к слову, произошли уже сейчас. На «Новую волну» в Казань Буланова приехала с двумя танцорами. Третьего — Дмитрия Берегулю — зрители на сцене так и не увидели. Певица заявила, что в их коллективе он больше не работает.
«Состарился», — пошутила Буланова и добавила, что она к уходу Дмитрия отношения не имеет, так как это решение он принял сам. Впрочем, уход Берегули может стать не единственным.
«У нас Алена (еще одна участница коллектива Татьяны — прим. URA.RU) хочет стать мамой через какое-то время, поэтому, наверняка, нам придется что-то придумывать. Пока они работают вдвоем: Алена и Максим. Справляются. Максим в нашем коллективе танцует больше 20 лет, Алена — 9-10 лет», — рассказала певица.
К свалившейся популярности Татьяна относится весьма своеобразно. Звезда не понимает, почему танец ее коллектива так заинтересовал народ. «Конечно, мне с одной стороны приятно. Хотя бы потому, что песню наконец-то услышали. А ведь ей уже 15 лет. Все остальное мне не важно», — заявила Буланова.
Она отметила, что у своих танцоров корочки о наличии хореографического образования никогда не просила. Татьяна уверяет, что в их работе — это не главное. «У меня самой, например, нет вокального образования. И вообще никакого образования нет: только школа. Люди ходят на наши концерты не на корочки о получении образования смотреть, а для того, чтобы получить эмоции. У нас на концертах эмоции очень классные люди получают. Более того, признаюсь вам честно, что мы и сами на концертах кайфуем», — объясняет Буланова.
По словам Татьяны, в ближайшее время позитивные эмоции от выступлений она будет получать гораздо чаще, так как как осень и грядущая зима у нее расписаны полностью. Свободных дат в графике практически нет. «Это не связано с завирусившимися танцами. График формируется где-то за год. Но сейчас, конечно, предложений стало поступать гораздо больше», — заявила звезда.
