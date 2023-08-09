Депутат Госдумы просит МВД пояснить, как раскаялся екатеринбуржец, обругавший мальчика в шапке с Z

Депутат Кузнецов направил обращение в МВД из-за дела екатеринбуржца, обругавшего мальчика в шапке с Z

09 августа 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Обращение направлено главе МВД России Колокольцеву Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в МВД России, чтобы оно пояснило, каким образом раскаялся екатеринбуржец Александр Неустроев, который напал на мальчика в шапке с буквой Z, и почему ему назначили мягкое наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей. Документ с обращением к главе МВД Владимиру Колокольцеву он опубликовал в своем telegram-канале. «Попросил Министра внутренних дел уточнить, в чем заключалось „деятельное раскаяние“ обидчика сына участника СВО. Общественности важно это понимать, потому что семь тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае», — считает Кузнецов. Но депутат предположил, что нарушитель мог купить бойцам СВО антидронные ружья или рации, тогда вопросов о раскаянии не остается. Ранее стало известно, что екатеринбуржцу Александру Неустроеву назначили штраф в семь тысяч рублей за то, что он напал на мальчика в шапке с буквой Z. Конфликт произошел в апреле 2023 года в Екатеринбурге. Несмотря на то, инцидент вызвал большой резонанс, дело в отношении мужчины прекратили «в связи с деятельным раскаянием». Пересмотреть решение суда попросил и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Член комитета Государственной Думы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в МВД России, чтобы оно пояснило, каким образом раскаялся екатеринбуржец Александр Неустроев, который напал на мальчика в шапке с буквой Z, и почему ему назначили мягкое наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей. Документ с обращением к главе МВД Владимиру Колокольцеву он опубликовал в своем telegram-канале. «Попросил Министра внутренних дел уточнить, в чем заключалось „деятельное раскаяние“ обидчика сына участника СВО. Общественности важно это понимать, потому что семь тысяч рублей штрафа не выглядит адекватной мерой в данном случае», — считает Кузнецов. Но депутат предположил, что нарушитель мог купить бойцам СВО антидронные ружья или рации, тогда вопросов о раскаянии не остается. Ранее стало известно, что екатеринбуржцу Александру Неустроеву назначили штраф в семь тысяч рублей за то, что он напал на мальчика в шапке с буквой Z. Конфликт произошел в апреле 2023 года в Екатеринбурге. Несмотря на то, инцидент вызвал большой резонанс, дело в отношении мужчины прекратили «в связи с деятельным раскаянием». Пересмотреть решение суда попросил и депутат Госдумы Александр Хинштейн.