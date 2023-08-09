Мэр Екатеринбурга жестко ответил на приговор обидчику ребенка в шапке с Z. Видео

Мэр Екатеринбурга Орлов назвал слишком мягким приговор обидчику мальчика в шапке с Z

10 августа 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Мужчина оскорбил и унизил ребенка, чей отец ушел на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Алексею Неустроеву, который обругал нецензурной бранью ребенка в шапке с буквой Z. Своим мнением глава города поделился с корреспондентом URA.RU. «Как я могу относиться [к приговору], если папа этого мальчика добровольцем ушел выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, мягкое наказание. Несмотря на то, что он публично раскаялся, посещал семью, моя оценка — что это недопустимая вещь», — заявил Орлов. Он подчеркнул, что пострадавший мальчик, как и все дети добровольцев, мобилизованных и контрактников, находится под патронажем созданного им фонда «Мы рядом». На вопрос «Не последует ли он примеру депутата Александра Хиштейна, который обратился в прокуратуру с требованием пересмотреть приговор?», Орлов ответил, что это не в его компетенции. «Это не наше дело, давать советы прокуратуре, вынесено решение — значит, вынесено. <…> Наша задача — вести работу в школах. Это дети героев, и к ним должно быть особое отношение. Их родители не прятались, не бегали, пошли добровольцами выполнять свой долг, защищать суверенитет и целостность нашей страны. Это моя личная оценка», — подчеркнул Алексей Орлов. Приговор мужчине, который оскорбил сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, был вынесен накануне Ленинским районным судом Екатеринбурга. Мужчина должен заплатить штраф — семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Алексею Неустроеву, который обругал нецензурной бранью ребенка в шапке с буквой Z. Своим мнением глава города поделился с корреспондентом URA.RU. «Как я могу относиться [к приговору], если папа этого мальчика добровольцем ушел выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, мягкое наказание. Несмотря на то, что он публично раскаялся, посещал семью, моя оценка — что это недопустимая вещь», — заявил Орлов. Он подчеркнул, что пострадавший мальчик, как и все дети добровольцев, мобилизованных и контрактников, находится под патронажем созданного им фонда «Мы рядом». На вопрос «Не последует ли он примеру депутата Александра Хиштейна, который обратился в прокуратуру с требованием пересмотреть приговор?», Орлов ответил, что это не в его компетенции. «Это не наше дело, давать советы прокуратуре, вынесено решение — значит, вынесено. <…> Наша задача — вести работу в школах. Это дети героев, и к ним должно быть особое отношение. Их родители не прятались, не бегали, пошли добровольцами выполнять свой долг, защищать суверенитет и целостность нашей страны. Это моя личная оценка», — подчеркнул Алексей Орлов. Приговор мужчине, который оскорбил сына участника СВО из-за буквы Z на шапке, был вынесен накануне Ленинским районным судом Екатеринбурга. Мужчина должен заплатить штраф — семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность. Два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России.