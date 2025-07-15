Банкет, диарея, больница: что известно о массовом отравлении юристов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла массовая вспышка сальмонеллеза среди выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Инфекцию они подхватили в ресторане «Версаль», где отмечали выпускной. Официально сообщается о 12 госпитализированных, а неофициально — о 80 отравившихся. URA.RU подготовило сбойку того, что известно к этому часу.
Массовое отравление произошло после банкета в кафе «Версаль», где 11 июля будущие юристы отмечали выпускной. После праздника многие почувствовали себя плохо, резко подскочила температура, начались сильные боли в животе, диарея и рвота. Более 20 человек попали в инфекционную больницу. Среди отравившихся есть и педагоги. В общей сложности, по неподтвержденной информации, речь идет о 85 пострадавших.
Причиной вспышки Роспотребнадзор назвал сальмонеллез. Лабораторно он подтвержден у семи человек. Бактерия сальмонеллы выявлена и у одного сотрудника кафе.
Сами студенты допускают, что могли отравиться едой. Многие из них пожаловались на невкусные блюда. Один из парней рассказал агентству, что ел на выпускном и чем мог отравиться. Большинство грешат на курицу, которая подавалась как горячее блюдо и присутствовала в салатах.
На данный момент кафе закрыто, Роспотребнадзор там проводит проверку. Уже найдены нарушения: например, несоблюдение условий хранения продукции, отсутствие медкнижек и прививочных сертификатов у сотрудников и другое.
Заинтересовались инцидентом и другие ведомства. Так, СКР возбудил уголовное дело, а глава свердловского минздрава Татьяна Савинова взяла ситуацию под свой контроль. В вузе выразили обеспокоенность случившимся и заявили, что окажут помощь своим выпускникам, в том числе и правовую.
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