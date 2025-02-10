Челябинский экс-замминистра Белавкин потерял шансы оспорить 12-летний приговор: но лазейки еще есть

Челябинский экс-замминистра Белавкин не смог оспорить приговор в ВС РФ

11 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Ивану Белавкину поможет только чудо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Бывший первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, осужденный на 12 лет за взятки, упустил очередную возможность оспорить приговор: Верховный суд РФ оставил основную часть наказания без изменения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом, по словам руководителя уголовной практики адвокатского бюро KR&P Михаила Кириенко, шансы оспорить решение у него еще есть. Надзорная жалоба в президиум Верховного суда РФ По словам Кириенко, Верховный суд РФ рассматривает дела как кассационная и как надзорная инстанция. Если адвокаты считают, что кассационная инстанция ВС РФ допустила ошибку, они вправе подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ. «Шансов немного. И, по опыту могу сказать, с каждой последующей инстанцией они уменьшаются. Чем выше инстанция, тем сложнее. А в случае надзорной жалобы нужны жесткие основания для пересмотра дела: существенные нарушения требований закона, повлиявшие на исход дела», — сообщил URA.RU Кириенко. Кроме того, существует вариант пересмотра принятых решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: например, будет установлено, что свидетель или эксперт дал заведомо ложные показания и был осужден за это. На этот случай в УПК предусмотрен особый порядок, который регламентируется отдельно. При наличии таковых обстоятельств дело может быть возвращено на пересмотр. Обращение в Конституционный суд РФ В случае, если и надзорная жалоба осталась без удовлетворения, можно попробовать обратиться в Конституционный суд РФ. Он может признать какой-то нормативным акт, положение закона примененным в деле — неконституционным. Тогда, по словам юриста, решения нижестоящих инстанций подлежат пересмотру. «Но не факт, что в деле получится найти подобные факты. И вообще обращение в Конституционный суд РФ — это сложная процедура. Он смотрит только на вопросы соответствия нормативно правовых актов Конституции Российской Федерации. Это уровень очень высокой, обобщенной, сложной правовой конструкции. Случаев, когда Конституционный суд РФ вынес постановление о том, что какая-то норма УК РФ или УПК РФ неконституционна, крайне мало», — отметил Кириенко. Европейский суд по правам человека Адвокаты Белавкина могли бы попробовать обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Но с 16 марта 2022 года Россия не состоит в Совете Европы, и не признает решения ЕСПЧ, хотя раньше они применялись. «Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Теперь какое бы они решение не выносили — у нас в стране оно применяться не будет», — добавил Кириенко. В любом случае решение о том, куда двигаться дальше — должны принимать адвокаты Белавкина, согласовав свою позицию с подзащитным. URA.RU связалось с одним из защитников бывшего замминистра — Александром Урычевым. Он сообщил, что прокомментирует решение ВС РФ позднее. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года, сорвавшими заседание коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, за деньги первый замминистра (на момент совершения инкриминируемого преступления Белавкин занимал свой пост — прим. URA.RU) оказывал общее покровительство подрядчику при реализации контракта по строительству котельной в Бердяуше. После предъявления обвинений он был допрошен в качестве обвиняемого и отправлен в СИЗО, где провел весь срок следствия и суда. Своей вины Белавкин не признал. Но материалов, собранных в ходе расследования, хватило, чтобы убедить суд в виновности экс-чиновника. Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу на сумму 47 млн рублей. В апелляции адвокатам удалось скинуть год своему подзащитному и снизить сумму штрафа до 41 млн рублей. В кассации добиться еще одного смягчения не удалось, тогда юристы обратились в ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, осужденный на 12 лет за взятки, упустил очередную возможность оспорить приговор: Верховный суд РФ оставил основную часть наказания без изменения, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. При этом, по словам руководителя уголовной практики адвокатского бюро KR&P Михаила Кириенко, шансы оспорить решение у него еще есть. По словам Кириенко, Верховный суд РФ рассматривает дела как кассационная и как надзорная инстанция. Если адвокаты считают, что кассационная инстанция ВС РФ допустила ошибку, они вправе подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда РФ. «Шансов немного. И, по опыту могу сказать, с каждой последующей инстанцией они уменьшаются. Чем выше инстанция, тем сложнее. А в случае надзорной жалобы нужны жесткие основания для пересмотра дела: существенные нарушения требований закона, повлиявшие на исход дела», — сообщил URA.RU Кириенко. Кроме того, существует вариант пересмотра принятых решений ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: например, будет установлено, что свидетель или эксперт дал заведомо ложные показания и был осужден за это. На этот случай в УПК предусмотрен особый порядок, который регламентируется отдельно. При наличии таковых обстоятельств дело может быть возвращено на пересмотр. В случае, если и надзорная жалоба осталась без удовлетворения, можно попробовать обратиться в Конституционный суд РФ. Он может признать какой-то нормативным акт, положение закона примененным в деле — неконституционным. Тогда, по словам юриста, решения нижестоящих инстанций подлежат пересмотру. «Но не факт, что в деле получится найти подобные факты. И вообще обращение в Конституционный суд РФ — это сложная процедура. Он смотрит только на вопросы соответствия нормативно правовых актов Конституции Российской Федерации. Это уровень очень высокой, обобщенной, сложной правовой конструкции. Случаев, когда Конституционный суд РФ вынес постановление о том, что какая-то норма УК РФ или УПК РФ неконституционна, крайне мало», — отметил Кириенко. Адвокаты Белавкина могли бы попробовать обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Но с 16 марта 2022 года Россия не состоит в Совете Европы, и не признает решения ЕСПЧ, хотя раньше они применялись. «Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Теперь какое бы они решение не выносили — у нас в стране оно применяться не будет», — добавил Кириенко. Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июне 2021 года, сорвавшими заседание коллегии министерства. Его обвинили в получении взяток. По версии следствия, за деньги первый замминистра (на момент совершения инкриминируемого преступления Белавкин занимал свой пост — прим. URA.RU) оказывал общее покровительство подрядчику при реализации контракта по строительству котельной в Бердяуше. После предъявления обвинений он был допрошен в качестве обвиняемого и отправлен в СИЗО, где провел весь срок следствия и суда. Своей вины Белавкин не признал. Но материалов, собранных в ходе расследования, хватило, чтобы убедить суд в виновности экс-чиновника. Его приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу на сумму 47 млн рублей. В апелляции адвокатам удалось скинуть год своему подзащитному и снизить сумму штрафа до 41 млн рублей. В кассации добиться еще одного смягчения не удалось, тогда юристы обратились в ВС РФ.