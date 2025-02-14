Дело челябинского экс-следователя Шпигуна переквалифицировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело Шпигуна передали в Центральный районный суд Челябинска
Дело Шпигуна передали в Центральный районный суд Челябинска Фото:

Уголовное дело против Вадима Шпигуна, бывшего старшего следователя отдела Следственного комитета (СК) по Советскому району Челябинска, переквалифицировали и передали в суд. Информация об этом появилась в картотеке дел Центрального суда.

«Дело Шпигуна поступило 13 февраля 2025 года. Дата заседания еще не назначена», — говорится в картотеке дел Центрального районного суда Челябинска. Уголовное дело переквалифицировано и будет рассматриваться по части первой статьи 186 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Шпигун в 2021 года проводил расследования в отношении директора чеченской компании ООО ТД «Инрост» Екатерины Мининой. Незаконно он переквалифицировал уголовное дело со второй части статьи 199 УК РФ на первую — по ней предусмотрено более мягкое наказание.

Сама Минина также попала под следствие после ареста Шпигуна. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2024 года прокуратура Челябинской области в апелляционном порядке вернула Минину на скамью подсудимых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело против Вадима Шпигуна, бывшего старшего следователя отдела Следственного комитета (СК) по Советскому району Челябинска, переквалифицировали и передали в суд. Информация об этом появилась в картотеке дел Центрального суда. «Дело Шпигуна поступило 13 февраля 2025 года. Дата заседания еще не назначена», — говорится в картотеке дел Центрального районного суда Челябинска. Уголовное дело переквалифицировано и будет рассматриваться по части первой статьи 186 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, Шпигун в 2021 года проводил расследования в отношении директора чеченской компании ООО ТД «Инрост» Екатерины Мининой. Незаконно он переквалифицировал уголовное дело со второй части статьи 199 УК РФ на первую — по ней предусмотрено более мягкое наказание. Сама Минина также попала под следствие после ареста Шпигуна. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2024 года прокуратура Челябинской области в апелляционном порядке вернула Минину на скамью подсудимых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...