Дело челябинского экс-следователя Шпигуна переквалифицировали

Уголовное дело против Вадима Шпигуна, бывшего старшего следователя отдела Следственного комитета (СК) по Советскому району Челябинска, переквалифицировали и передали в суд. Информация об этом появилась в картотеке дел Центрального суда.
«Дело Шпигуна поступило 13 февраля 2025 года. Дата заседания еще не назначена», — говорится в картотеке дел Центрального районного суда Челябинска. Уголовное дело переквалифицировано и будет рассматриваться по части первой статьи 186 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, Шпигун в 2021 года проводил расследования в отношении директора чеченской компании ООО ТД «Инрост» Екатерины Мининой. Незаконно он переквалифицировал уголовное дело со второй части статьи 199 УК РФ на первую — по ней предусмотрено более мягкое наказание.
Сама Минина также попала под следствие после ареста Шпигуна. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2024 года прокуратура Челябинской области в апелляционном порядке вернула Минину на скамью подсудимых.
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