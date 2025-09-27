Ветеринар назвал пять ошибок владельцев, которые убивают почки кошек

У кошек часто диагностируют заболевания почек. При этом о недуге часто узнают слишком поздно: долго ничего не болит, и вдруг внезапно развивается рост мочевины, интоксикация, капельницы и дорогое лечение. URA.RU разобрало болезни почек у кошек вместе с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым: какие ошибки хозяев реально доводят до почечной недостаточности, какие симптомы нельзя пропускать, какие анализы сдавать и как работает профилактика.
Опасность заболевания почек у кошек
Почечные заболевания у кошек коварны тем, что долго идут «тихо»: внешне питомец активен, а фильтрационная функция уже падает. На поздних стадиях развивается уремическая интоксикация — в крови накапливаются токсические продукты обмена (мочевина, креатинин), появляются тошнота и рвота, животное худеет, шерсть тускнеет, усиливается жажда и мочеотделение, затем, наоборот, мочи становится мало.
Возможны обезвоживание, нарушения электролитов (в т. ч. опасная для сердца гиперкалиемия), гипертония с риском внезапной слепоты, анемия, язвы ротовой полости и ЖКТ. В итоге без лечения появляется хроническая почечная недостаточность (ХПН) и необратимая утрата функции.
«Почки — орган без „второго шанса“: если начали терять функцию, вернуть „как было“ нельзя. Сохранит их именно профилактика — сбалансированный рацион без белкового перегруза, контроль мочекаменной болезни, регулярные обработки от паразитов и плановая диспансеризация», — подчеркнул URA.RU ветеринар Михаил Шеляков.
Почему важно действовать рано:
- ранняя стадия часто бессимптомна, поэтому раз в год нужны УЗИ, биохимия крови и анализ мочи;
- мочекаменная болезнь (МКБ) без контроля повреждает почечную ткань и может привести к острой задержке мочи и ХПН;
- инфекции и паразиты поддерживают хроническую интоксикацию и «бьют» по почкам;
- диетические ошибки (избыток белка и соли, «человеческие» деликатесы) перегружают выделительную систему.
Частые ошибки владельцев кошек, которые ведут к болезням почек
1. Большое потребление белка
Первая ошибка — несбалансированное питание и белковый перекорм. Излишек белка = больше азотистых отходов (аммиак — мочевина), которые приходится выводить почкам. Постоянная «перегрузка» ускоряет сбой фильтрации.
«Рацион, богатый белком, дает нагрузку на почки. Неправильное, несбалансированное кормление может этот орган у нас уничтожать по факту», — говорит Михаил Шеляков.
- Что делать: выбирать сбалансированный корм по возрасту/состоянию (не «спорт-рационы» без показаний), обсуждать норму белка с врачом, избегать соленых/копченых продуктов «со стола».
2. Игнорировать камни в почках и цистит
Также ошибка — игнорировать мочекаменную болезнь (МКБ) и эпизоды цистита (считать, что если немного крови в моче — само пройдет). Запущенная МКБ перекрывает отток, травмирует слизистую, поднимает интоксикацию. Это прямой путь к почечной недостаточности.
«Длительное игнорирование мочекаменной болезни приводит к отказу почек», — подчеркивает Шеляков. — «В медицине до 90% пересадок почек — следствие запущенной мочекаменной болезни; в США пересадку ждут порядка 200 тысяч пациентов», — говорит эксперт.
- Что делать: при крови в моче/болезненном мочеиспускании — сразу к врачу; диета для растворения/профилактики струвитов/оксалатов подбирается индивидуально; контроль УЗИ и анализов по плану.
3. Редко глистогонить
Отсутствие регулярной противопаразитарной профилактики — еще одна ошибка хозяев. «Хроническая интоксикация при глистных инвазиях месяцами „давит“ на почки и усугубляет воспаление, нагружает орган», — отмечает врач.
- Что делать: согласовать график антигельминтиков и обработки от эктопаразитов с врачом (учитывая вес, возраст, образ жизни, поездки).
4. Не сдавать анализы, если нет симптомов
Еще одно заблуждение — отсутствие ежегодной диспансеризации, говорит эксперт. При этом ранняя стадия болезней почек у кошек часто бессимптомна.
«Почка может выглядеть на УЗИ замечательно, а функционально уже терять резервы. Ранняя стадия бессимптомна — ее видно только по анализам», — поясняет Шеляков.
- Что делать: раз в год (после 8 лет — особенно) делать биохимию крови (мочевина/креатинин и др.), анализ мочи и УЗИ почек. Это «золотой минимум» для контроля выделительной системы.
5. Недолечивать инфекции
Наконец, пятая ошибка — недолечивать инфекции (вирусные/бактериальные/грибковые) и сосудистые проблемы. Любой затяжной воспалительный процесс, кардиосклероз, ожирение снижают кровоток в почках и «добивают» фильтрацию.
«Инфекция, даже не связанная напрямую с почками, может дать осложнения. Сосудистые патологии снижают кровоток в почках и приводят к заболеванию», — говорит врач.
- Что делать: доводить схемы лечения до конца, следить за весом, контролировать сопутствующие болезни (сердце, эндокринные заболевания).
«Генетика и возраст тоже влияют — это не вина владельца. Но именно питание, профилактика и ранняя диагностика решают, как быстро наступит сбой», — говорит эксперт.
Другие причины, почему у кошек появляются проблемы с почками:
- Лилии — ядовиты целиком, даже вода из вазы; любой контакт — сразу в клинику.
- Антифриз (этиленгликоль) — сладкая жидкость из гаража/луж; пару глотков хватает для ОПН, «окно помощи» — часы.
- Человеческие противовоспалительные препараты (ибупрофен, напроксен и т. п.) — вызывают язвы и повреждение почек; не давать вообще.
- Некоторые антибиотики (аминогликозиды) — потенциально нефротоксичны; только по назначению врача и под контроль анализов.
- Пиелонефрит — бактериальная инфекция почек; частые болезненные походы в лоток, кровь в моче, температура — к врачу.
- Поликистоз почек — врожденный, чаще у персов/родственных пород; есть ДНК-тест, нужен ранний скрининг.
- Амилоидоз — чаще у абиссинцев и «ориенталов»; постепенно губит почки, важен ранний контроль.
Симптомы болезней почек у кошек: на что смотреть дома
- Полидипсия (кошка стала много пить), полиурия (много и часто мочится).
- Очень светлая, «водянистая» моча в большом объеме, слабый запах.
- Потеря веса, признаки интоксикации (вялость, сонливость).
Нередко владельцы путают почечные проблемы с сахарным диабетом: и там, и там бывают сильная жажда и частое мочеиспускание. Чтобы не гадать, нужна проверка у врача, говорит эксперт.
«Окончательно различает врач — по биохимии крови, иногда с глюкозой и дополнительными тестами», — уточняет Михаил Шеляков. Логичный следующий шаг — базовый диагностический минимум, который закрывает и «картинку» органа, и его работу.
Диагностика болезни почек у кошек
Эта связка дает цельную картину и помогает не пропустить раннюю стадию. УЗИ показывает морфологию: размер и форму почек, однородность паренхимы, признаки мочекаменной болезни или объемных образований. Биохимия крови отражает функцию: уровни мочевины, креатинина и других показателей, по которым судят о фильтрации. А анализ мочи дополняет деталями: относительная плотность, белок, клетки, кристаллы — то, что подсказывает тип нарушения и риск МКБ.
Кроме того, могут назначить анализ SDMA (ранний маркер снижения фильтрации), измерение артериального давления (выявление/контроль гипертензии), отношение белок/креатинин в моче, бакпосев мочи при подозрении на пиелонефрит, Т4 у пожилых кошек (так как гипертиреоз может маскировать почечные проблемы).
Вместе эти методы позволяют отличить почечную недостаточность от эндокринных причин схожих симптомов и подобрать план помощи. Если картина будет неясной, врач добавляет точечные тесты.
Профилактика болезни почек у кошек: чек-лист
- Питание. Сбалансированный корм по возрасту/состоянию; без самовольного «белкового разгона» и соленых лакомств.
- Вода. Постоянный доступ к свежей воде (поилки/фонтанчики помогают пить больше).
- Паразиты. График обработок и дегельминтизации — по рекомендациям врача.
- Вес и движение. Контроль кондиции, ежедневная активность без стресса.
- Ежегодный скрининг. Биохимия крови + анализ мочи + УЗИ; кошкам 8+ — особенно строго.
- МКБ под контролем. Диета-менеджмент, контроль кристаллов и плотности мочи по плану врача.
Когда бить тревогу и ехать в клинику
Первый признак — кошка много пьет и часто мочится, моча бесцветная. Также опасный симптом — появление крови в моче, болезненность, частые неэффективные попытки к лотку. Кроме того, может падать вес, усиливается вялость/сонливость, запах аммиака из пасти. Еще на фоне хронических проблем могут быть рвота, отказ от еды, температура.
Частые вопросы
Можно ли «пересидеть» камни на боли и травках? Нет. МКБ — одна из главных дорожек к почечной недостаточности. Нужны диета, наблюдение и план врача.
Если УЗИ «чистое», значит, почки здоровы? Не всегда. Морфология может быть нормальной, а функция — уже снижена. Биохимия обязательна.
Домашняя кошка без улицы — можно реже глистогонить? Режим профилактики подбирает врач. Риск заноса есть (еда, обувь, насекомые), хроническая интоксикация вредна для почек.
Кошке 10 лет, выглядит отлично. Анализы нужны? Да. После 8 лет — ежегодный скрининг без ожидания симптомов. Ранняя стадия часто бессимптомна.
Почки восстановятся, если «посадить на капельницы»? Капельницы помогают снять интоксикацию и поддержать фильтрацию, но нефроны не регенерируют. Задача — сохранить оставшуюся функцию.
