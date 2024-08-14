Мишустин снизил зависимость России от Запада в ключевой сфере

Правительство России снизило зависимость страны от западных технологий для электроэнергетики. Так директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов прокомментировал внимание премьер-министра Михаила Мишустина к повышению надежности оборудования, проявленное на встрече с главой ПАО «Россети» Андреем Рюминым.
«Сейчас российская экономика динамично развивается. И конечно, необходимо, как в промышленности, так и в потребительском секторе, чтобы были надежные, стабильные источники поставки электроэнергии», — заявил Мишустин.
Глава правительства вспомнил поездку на электросетевую подстанцию «Пахра» в Подмосковье 30 августа 2023 года, где ему показывали российские аналоги оборудования, аппаратную часть и программное обеспечение для управления. «Это очень важные элементы технологического и промышленного суверенитета, о котором говорит наш президент. Конечно, оборудование должно скрупулезно отвечать всем современным требованиям по надежности, производительности, безопасности», — подчеркнул Мишустин.
Рюмин продолжил тему импортозамещения. По его словам, прийти к настоящему технологическому суверенитету получится, только если создавать свои решения, а не копировать западные.
«За последние несколько лет показатель отечественных материалов и оборудования в общем объеме закупок у нас очень хороший, превышает стабильно 90%. Многие проекты идут даже с показателем 100% по отечественным материалам и оборудованию. Сейчас мы считаем важным повышать уровень именно локализации производства», — рассказал Рюмин.
Правительство ведет работу по обеспечению сферы электроэнергетики отечественным оборудованием, чтобы не повторить ситуации, когда Россия оказывалась в затруднительном положении из-за санкций Запада, объяснил Владимир Климанов. «Не секрет, что наша зависимость от импортного оборудования, прежде всего, энергетического, достаточно высока. Можно вспомнить ситуацию совсем недавнего прошлого, когда даже первичные санкции, наложенные на нашу страну 10 лет назад, вызвали сложности при создании двух электростанций на Крымском полуострове: Симферопольской и Балаклавской ТЭС», — рассказал собеседник.
Для других электростанций тоже нужно оборудование, которое не всегда выпускалось на российских заводах. «Поэтому вопрос перевода на использование отечественного оборудования достаточно актуальный, но и весьма сложный, потому что оно производится не каким-то кустарным способом, а на высокотехнологичных предприятиях», — отметил эксперт.
Россия продолжает лидировать в создании оборудования для производства энергии на атомных электростанциях. Но специалисты должны работать над тем, чтобы обеспечить полный спектр товаров в этом секторе, резюмировал Климанов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.