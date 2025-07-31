Минспорт отстранил от работы арестованного ректора челябинского УралГУФК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отстранил от работы арестованного исполняющего обязанности ректора челябинского вуза УралГУФК Евгения Черепова. Приказ Минспорта имеется в распоряжении URA.RU.
«Отстранить Черепова Евгения Александровича от исполнения обязанностей ректора федерального государственного образовательного учреждения высшего образования „Уральский государственный университет физической культуры“, — говорится в документе. Действие приказа распространяется на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Черепов обвиняется в получении взяток от студентов на сумму до 200 тысяч рублей. После задержания Черепов был допрошен в качестве подозреваемого, а после в качестве обвиняемого. Он сразу признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. При этом следствие все равно ходатайствовало о его аресте, так как оставшись на свободе он может повлиять на ход расследования, надавить на свидетелей или скрыться.
1 июля он был помещен в СИЗО до 30 августа. Адвокаты Черепова обжаловали приговор, пытаясь изменить меру пресечения. Они просили для доверителя домашнего ареста, либо освобождения под залог в 2 миллиона рублей. Однако суд им отказал.
И.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов просил смягчить меру пресечения и выпустить его из СИЗО. Обвиняемый просил назначить ему домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но его ходатайство оставили без удовлетворения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!