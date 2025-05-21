«Чтобы предотвратить просчеты и войну»: Рубио заявил о важности переговоров с Россией

США должны поддерживать диалог с Россией для предотвращения просчетов и возможного конфликта, несмотря на существующие разногласия между странами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«...Мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними [с Россией], чтобы предотвратить просчеты и войну», — заявил Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что, несмотря на ситуацию в Украине, между Соединенными Штатами и Москвой должен быть определенный уровень контактов. По его словам, это безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом, как это происходило в течение трех лет при правлении Джо Байдена.
Рубио также подчеркнул, что если бы в 1961 году между США и СССР не было возможности для переговоров, то последствия Карибского кризиса могли бы стать катастрофическими. По его словам, поддержание диалога остается необходимым для обеспечения безопасности во всем мире.
На этой же встрече госсекретарь США ранее заявил, что страна не может решать все мировые проблемы, вместо этого она должна сосредоточиться на вопросах, представляющих национальный интерес. Рубио также отметил, что США остаются мировым лидером по иностранной помощи.
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