Тагильчанку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома в Нижнем Тагиле

06 августа 2025 в 13:06 Размер текста - 17 +

Елена Сербинова вину категорически отрицает Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой в свердловском СК предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса. Каким именно, URA. RU рассказал ее адвокат Алексей Гольцев. «Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ -» Причинение смерти по неосторожности«, „Причинение тяжкого вреда по неосторожности“ и „Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности“. Мы вину не признаем, считаем обвинение необоснованным», — заявил адвокат. Он добавил, что рассчитывал увидеть более подробное и расширенное обвинение, которое указывает на нарушения со стороны клиентки. Однако обвинение, по словам защитника, содержит лишь общие формулировки, из которых неясно, в чем конкретно состоит вина Сербиновой. Как уже сообщалось, по мнению следствия, именно в квартире Сербиновой в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле скопилась газовоздушная смесь, которая привела к взрыву, обрушению и многочисленным жертвам. Погибло 11 человек: пятеро взрослых и шестеро детей, включая 12-летнюю дочь Елены. Если раньше у нее был статус потерпевший, теперь она стала обвиняемой. Сама она вину категорически отрицает и записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В нем тагильчанка указала на несоответствия в деле, на ее взгляд. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в ее невиновности. «Поддержка стопроцентная с их стороны. В экспертизе, которую провели после взрыва, есть конечный пункт. В нем указано: «Не предоставляется возможным установить причинно-следственную связь. Я не понимаю, в чем меня обвиняют», — сказала женщина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Нижнего Тагила Елене Сербиновой в свердловском СК предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса. Каким именно, URA. RU рассказал ее адвокат Алексей Гольцев. «Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ -» Причинение смерти по неосторожности«, „Причинение тяжкого вреда по неосторожности“ и „Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности“. Мы вину не признаем, считаем обвинение необоснованным», — заявил адвокат. Он добавил, что рассчитывал увидеть более подробное и расширенное обвинение, которое указывает на нарушения со стороны клиентки. Однако обвинение, по словам защитника, содержит лишь общие формулировки, из которых неясно, в чем конкретно состоит вина Сербиновой. Как уже сообщалось, по мнению следствия, именно в квартире Сербиновой в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле скопилась газовоздушная смесь, которая привела к взрыву, обрушению и многочисленным жертвам. Погибло 11 человек: пятеро взрослых и шестеро детей, включая 12-летнюю дочь Елены. Если раньше у нее был статус потерпевший, теперь она стала обвиняемой. Сама она вину категорически отрицает и записала обращение к главе СКР Александру Бастрыкину. В нем тагильчанка указала на несоответствия в деле, на ее взгляд. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в ее невиновности. «Поддержка стопроцентная с их стороны. В экспертизе, которую провели после взрыва, есть конечный пункт. В нем указано: «Не предоставляется возможным установить причинно-следственную связь. Я не понимаю, в чем меня обвиняют», — сказала женщина.