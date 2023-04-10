Настоятель пермского храма рассказал, как крестит бойцов на передовой

Настоятель пермского храма, уехавший на фронт, крестит бойцов на передовой

11 апреля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Священнослужитель проводит коротко напутствует бойцов на передовой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Настоятель Белогорского храма в Пермском крае отец Дорофей, уехавший в зону СВО, напутствует бойцов как на передовой, так и в тылу. Во время коротких встреч с военнослужащими на линии фронта, священнослужитель успевает и крестить желающих. Об этом говорится в видеообращении священника, которое опубликовал в соцсети «ВКонтакте» центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Если это беседа с воинами, которые находятся в тыловой части, там можно пообщаться [не спеша]. А если на передовой, то, кончено, вся беседа состоит в форме краткого напутствия, потому как ты на „передке“ (на передовой — прим. URA.RU), то времени очень мало. Отвлекать бойцов неприемлемо. Поэтому ты просто бежишь вдоль линии [фронта], командиры собирают бойцов по 5, редко по 10 человек. И краткую службу служу, максимум, 10 минут. За это время успеваю всех желающих причастить, последование прочитать, кому — то иконочку дать, крестик. Дважды удавалось совершить таинство крещения поскору», — рассказал отец Дорофей. С осени прошлого года священнослужитель находится в зоне СВО. Ранее он просил пермяков отправить ему внедорожники для духовного наставничества на фронте. Спустя несколько дней пермяки передали отцу Дорофею УАЗы.

Настоятель Белогорского храма в Пермском крае отец Дорофей, уехавший в зону СВО, напутствует бойцов как на передовой, так и в тылу. Во время коротких встреч с военнослужащими на линии фронта, священнослужитель успевает и крестить желающих. Об этом говорится в видеообращении священника, которое опубликовал в соцсети «ВКонтакте» центр военно-спортивной подготовки «Стрелец». «Если это беседа с воинами, которые находятся в тыловой части, там можно пообщаться [не спеша]. А если на передовой, то, кончено, вся беседа состоит в форме краткого напутствия, потому как ты на „передке“ (на передовой — прим. URA.RU), то времени очень мало. Отвлекать бойцов неприемлемо. Поэтому ты просто бежишь вдоль линии [фронта], командиры собирают бойцов по 5, редко по 10 человек. И краткую службу служу, максимум, 10 минут. За это время успеваю всех желающих причастить, последование прочитать, кому — то иконочку дать, крестик. Дважды удавалось совершить таинство крещения поскору», — рассказал отец Дорофей. С осени прошлого года священнослужитель находится в зоне СВО. Ранее он просил пермяков отправить ему внедорожники для духовного наставничества на фронте. Спустя несколько дней пермяки передали отцу Дорофею УАЗы.