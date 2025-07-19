Как многодетной семье сэкономить на путешествиях: льготы и субсидии

Путешествие многодетной семьей может "выйти в копеечку". Однако есть несколько лайфхаков, как можно сэкономить и сделать отдых дешевле. Рассказываем о льготах, которыми могут воспользоваться многодетные семьи во время отдыха.
Путешествие на поезде
Для семей с тремя и более детьми действует программа «Большая семья», в рамках которой предоставляется скидка 15% на проезд в купейных вагонах. Для оформления льготы необходимо пройти регистрацию в системе «РЖД-Бонус» и подтвердить статус многодетной семьи. Скидка распространяется на всех членов семьи, включая тех, кто путешествует без сопровождения других.
Для детей есть еще другие скидки. Дети в возрасте до пяти лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места. Для пассажиров в возрасте до десяти лет предусмотрена скидка 65% на билеты во всех категориях вагонов, включая плацкарт и купе. Кроме того, на отдельных направлениях, преимущественно не относящихся к туристическим, дети от десяти до 17 лет могут воспользоваться скидкой в размере 50% при наличии справки из образовательного учреждения.
Многодетные семьи также могут рассчитывать на льготы при поездках на пригородных электричках. В частности, жители Москвы, относящиеся к многодетным семьям, имеют возможность оформить бесплатный разовый билет для проезда по Московской области, а для жителей Санкт-Петербурга предусмотрена скидка 90% на поездки в пригородных поездах по территории Ленинградской области.
Путешествие на самолете
Многодетные семьи также могут приобрести субсидированные авиабилеты, перечень рейсов и авиакомпаний для которых доступен на сайте Росавиации. С 2025 года дети из многодетных семей имеют право на 50% скидку на авиабилеты, предусмотренную законодательством Следует отметить, что льготные тарифы распространяются не на все маршруты: преимущественно они действуют на рейсах, связывающих регионы с Дальним Востоком и Калининградом, а также на ряде межрегиональных направлений.
Проезд на внутригородском транспорте
Во всех субъектах Российской Федерации многодетные семьи обладают правом на бесплатное пользование городским общественным транспортом, включая трамваи, троллейбусы, метрополитен и автобусы, курсирующие по городским маршрутам. Это стало возможно после выхода указа президента РФ от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". Кроме того, бесплатный проезд на пригородных и внутрирайонных автобусах предоставляется школьникам из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях.
Для оформления льготного проезда необходимо получить социальный проездной билет, который выдается органами социальной защиты населения или может быть оформлен через портал «Госуслуги».
Как оформить льготный билет
Для получения льготного билета необходимо предоставить действующее удостоверение многодетной семьи установленного образца. Если используется электронная версия документа, требуется предъявить его распечатанную копию, заверенную соответствующим органом социальной защиты.
Как получить льготные путевки для многодетных
Семьи с тремя и более детьми могут воспользоваться возможностью получения путевок в детские лагеря на льготных условиях либо оформить компенсацию части их стоимости. Конкретные правила предоставления такой поддержки устанавливаются в зависимости от субъекта Российской Федерации. Для получения информации о доступных льготах целесообразно обратиться в соответствующий орган по месту жительства и уточнить детали предоставления услуг. Ссылки на региональные ведомства в сфере детского отдыха можно найти на сайте Детскийотдых.рф.
После получения информации по своему региону можно подать документы через «Госуслуги» (в некоторых регионах это недоступно и нужно обращаться напрямую в уполномоченное ведомство). В зависимости от региона можно получить сертификат на оплату путевки, саму путевку, частичную или полную компенсацию расходов на приобретение путевки.
Льготы на билеты в музеи, театры, на выставки
С апреля 2025 года у многодетных семей в России появилась возможность бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любом регионе России. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал об утвержденных правилах. Так, теперь сняты такие ограничения, как наличие нескольких льготных дней в месяц для посещения многодетными родителями мероприятий. Список доступных для посещения мест публикуется и обновляется на официальных интернет-ресурсах учреждений, а также в личных кабинетах на портале «Госуслуг».
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