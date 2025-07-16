16 июля 2025

Азербайджанского бойца поп-MMA лишили гражданства РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Действия спортсмена признали деструктивными для страны
Действия спортсмена признали деструктивными для страны Фото:

Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области. Поводом стал скандальный инцидент на турнире в июле 2024 года, когда спортсмен оскорбил своего соперника Артура Кулинского, назвав «русской свиньей».

«Сотрудник ФСБ объявил Рзаеву о лишении гражданства <...>. Его действия (оскорбление оппонента — прим. URA.RU) негативно влияют на политическую и социальную стабильность страны», — на данные службы безопасности ссылается портал «Вечерняя Москва».

После инцидента с Кулинским правоохранители инициировали проверку законности получения Рзаевым гражданства в РФ. Позднее сам спортсмен публично извинился, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после того как Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева, он стал часто становиться участником конфликтов и драк. Эти нарушения привели к тому, что боец получил судебный срок, напоминает RT.

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Азербайджанского бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области. Поводом стал скандальный инцидент на турнире в июле 2024 года, когда спортсмен оскорбил своего соперника Артура Кулинского, назвав «русской свиньей». «Сотрудник ФСБ объявил Рзаеву о лишении гражданства <...>. Его действия (оскорбление оппонента — прим. URA.RU) негативно влияют на политическую и социальную стабильность страны», — на данные службы безопасности ссылается портал «Вечерняя Москва». После инцидента с Кулинским правоохранители инициировали проверку законности получения Рзаевым гражданства в РФ. Позднее сам спортсмен публично извинился, назвав себя «безмозглым бараном». По данным журналистов, после того как Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала Рзаева, он стал часто становиться участником конфликтов и драк. Эти нарушения привели к тому, что боец получил судебный срок, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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