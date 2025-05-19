Директору музея PERMM сменили причину увольнения на «в связи с утратой доверия»

Суд в Перми удовлетворил иск прокуратуры с требованием признать увольнение директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой не добровольным, а в связи с утратой доверия. Причиной стал выявленный конфликт интересов в работе культменеджера.
«Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление прокурора Перми об изменении основания увольнения бывшего руководителя музея современного искусства PERMM с собственного желания на утрату доверия. В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении двух контрактов», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram.
Наиля Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Это произошло на фоне обысков и судебного иска к музею. 13 мая суд признал ничтожными договоры, заключенные между музеем и куратором выставок Арсением Сергеевым. Прокуратура настаивала на конфликте интересов при подготовке выставки «И да и нет», так как у Сергеева и Аллахвердиевой есть общий ребенок. Сама Аллахвердиева, а также представители минкультуры Прикамья утверждали, что возможный конфликт интересов был урегулирован в рабочем порядке.
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