Директору музея PERMM сменили причину увольнения на «в связи с утратой доверия»

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Наилю Аллахвердиеву включат в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
Наилю Аллахвердиеву включат в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия Фото:

Суд в Перми удовлетворил иск прокуратуры с требованием признать увольнение директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой не добровольным, а в связи с утратой доверия. Причиной стал выявленный конфликт интересов в работе культменеджера.

«Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление прокурора Перми об изменении основания увольнения бывшего руководителя музея современного искусства PERMM с собственного желания на утрату доверия. В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении двух контрактов», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram.

Наиля Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Это произошло на фоне обысков и судебного иска к музею. 13 мая суд признал ничтожными договоры, заключенные между музеем и куратором выставок Арсением Сергеевым. Прокуратура настаивала на конфликте интересов при подготовке выставки «И да и нет», так как у Сергеева и Аллахвердиевой есть общий ребенок. Сама Аллахвердиева, а также представители минкультуры Прикамья утверждали, что возможный конфликт интересов был урегулирован в рабочем порядке.

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Суд в Перми удовлетворил иск прокуратуры с требованием признать увольнение директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой не добровольным, а в связи с утратой доверия. Причиной стал выявленный конфликт интересов в работе культменеджера. «Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление прокурора Перми об изменении основания увольнения бывшего руководителя музея современного искусства PERMM с собственного желания на утрату доверия. В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении двух контрактов», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Наиля Аллахвердиева покинула пост директора PERMM 6 декабря 2024 года. Это произошло на фоне обысков и судебного иска к музею. 13 мая суд признал ничтожными договоры, заключенные между музеем и куратором выставок Арсением Сергеевым. Прокуратура настаивала на конфликте интересов при подготовке выставки «И да и нет», так как у Сергеева и Аллахвердиевой есть общий ребенок. Сама Аллахвердиева, а также представители минкультуры Прикамья утверждали, что возможный конфликт интересов был урегулирован в рабочем порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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