Пермский музей совриска ПЕРММ похвастался достижениями после увольнения директора

Пермский музей современного искусства ПЕРММ отчитался о достижениях за семь месяцев 2025 года. Весь этот срок музей возглавляет Станислав Павлов, который занял кресло директора после увольнения Наили Аллахвердиевой. По его данным, с начала года ПЕРММ на 50% увеличил доходы с продажи билетов, посещаемость повысилась на 26%.
«50 856 гостей посетили музей и его события. На 26% увеличилось количество посетителей, на 50% — рост дохода с проданных билетов по сравнению с тем же периодом прошлого года», — указано в отчете ПЕРММ. Всего музей заработал 4 млн 592 тысячи рублей. Из них 3 млн 513 тысяч за счет продажи входных билетов, 787 тысяч от экскурсионной деятельности, аудиогидов и различных мероприятий, еще 291 тысячу рублей принесла субаренда.
По словам Павлова, таких результатов удалось добиться благодаря выбранной стратегии. «В этом году принципиальным подходом к работе музея стала ориентация на зрителей и авторов. На основе наших внутренних исследований, метрик и обратной связи мы определили ключевые темы и способы их показа для посетителей, а также форматы работы с художниками. Уже сейчас мы демонстрируем эффективность выбранной стратегии в виде успешных проектов, роста дохода, количества зрителей, положительных отзывов и охватов», — заявил он.
Как ранее рассказывало URA.RU, Павлов стал исполняющим обязанности директора пермского музея современного искусства в конце декабря 2024 года. Тогда с поста руководителя ушла Наиля Аллахвердиева. Перед этим в музее прошли обыски по делу его основателя и бывшего директора Марата Гельмана (внесен в реестры иноагентов, экстремистов и террористов в РФ). Кроме того, прокуратура через суд требовала взыскать с музея более 300 тысяч рублей, так как Аллахвердиева заключала контракты со своим гражданским мужем. После ряда судебных разбирательств, в конце августа 2025 года Пермский краевой суд признал эти договоры законными.
