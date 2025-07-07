Постановление Ленинского суда Перми, изменившего формулировку увольнения бывшего директора музея современного искусства PERMM, вступило в законную силу. Наиля Аллахвердиева не стала его обжаловать.
«Наиля Аллахвердиева не воспользовалась правом обжаловать постановление в предусмотренный законом срок. Формулировка остается следующей: „увольнение в связи с утратой доверия“», — сообщает портал Properm.ru.
Наиля Аллахвердиева покинула пост директора музея PERMM в конце 2024 года, заявив об увольнении по собственному желанию. Однако в мае 2025 года Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, признав необходимым скорректировать основание увольнения. В результате формулировка была изменена на «увольнение в связи с утратой доверия».
Представители прокуратуры мотивировали свои доводы тем, что между музеем и Арсением Сергеевым — бывшим супругом Наили Аллахвердиевой и художником — были заключены несколько контрактов на проведение выставочных мероприятий. Прокуратура расценила это как конфликт интересов, а суд признал данные договоры недействительными.
После увольнения Наиля Аллахвердиева покинула территорию Российской Федерации. В ее отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные с целью оскорбления религиозных чувств верующих. Расследование связано с публикацией на официальном сайте музея экспонатов, которые, по мнению следствия, могли оскорбить чувства представителей религиозных конфессий.
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