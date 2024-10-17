На Украине заявили, что создадут ядерное оружие за неделю: «подружится» ли Киев с ЯО спустя 30 лет

После распада Советского Союза Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом. Однако в 1994 году она передала все ядерное оружие России в рамках проекта «Партнеры ради мира». Тогда же был подписан Будапештский меморандум, предоставляющий гарантии безопасности Украине. Сможет ли Киев «подружиться» с ядерным оружием спустя 30 лет — в материале URA.RU.
Как появилось ядерное оружие у Украины
За несколько месяцев до распада Советского Союза, 31 августа 1991 года, СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Однако его ратификация так и не состоялась, и после распада СССР новые независимые государства, включая Белоруссию, Казахстан, Россию и Украину, унаследовали советское ядерное оружие. В отличие от Белоруссии и Казахстана, которые не претендовали на ядерный статус, от Украины первоначально также не ожидали сюрпризов. В декларации о государственном суверенитете, принятой Верховным Советом Украинской ССР 16 июля 1990 года, было заявлено о намерении стать «нейтральным государством» на постоянной основе. Но со временем стало ясно, что бывший президент Украины Леонид Кравчук не намерен просто так отдавать третий по объему ядерный арсенал в мире.
В 1991 году Украина заняла третье место в мире по количеству ядерных боеголовок после России и США. Ее арсенал насчитывал 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с шестью боеголовками каждая и 38 тяжелых бомбардировщиков. Всего около у нее было около 1700 боеголовок. Украинские запасы превышали ядерные арсеналы Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Контроль над ними пытались установить бывшие советские военные, принявшие присягу на верность Украине.
Почему Украина отказалась от ядерного арсенала
Ни США, ни Россия не были заинтересованы в создании из Украины новой ядерной сверхдержавы. В результате давления с их стороны президент Кравчук был вынужден отказаться от планов по сохранению ядерного оружия в стране. Тогда он подписал соглашение о передаче России советских ядерных вооружений. После чего Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривающей совместное проведение военных учений со структурами альянса в мероприятиях по поддержанию мира. Таким образом, Украина отказалась от ядерного оружия в пользу международного сотрудничества с НАТО и интеграции в европейские и трансатлантические структуры, хотя могла стать одной из великих ядерных сверхдержав.
Будапештский меморандум
После Чернобыльской катастрофы в 1986 году в Украинской ССР возникли сильные антиядерные настроения, которые подтверждались различными документами Верховного Совета уже независимой Украины. В начале 1990-х годов позиция всех крупных держав была однозначной: Украина должна была отказаться от советского ядерного оружия. Украина, Россия, Великобритания и США 5 декабря 1994 года подписали Будапештский меморандум в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Документ не имел юридически обязывающего характера и вступал в силу без ратификации, однако был подписан для обеспечения помощи Украине в обмен на ядерное разоружение.
Франция и Китай также предоставили Украине аналогичные гарантии, но с некоторыми отличиями. В отличие от Будапештского меморандума, обещания Франции и Китая не предполагают привлечения ООН или консультативных механизмов в случае конфликта. Тем не менее эти страны обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Будапештский меморандум позволил Украине начать сотрудничество с НАТО и получить экономическую помощь, но не предоставил реальных юридических гарантий безопасности.
Позиция Украины по ядерному оружию сейчас
На пресс-конференции по итогам заседания Евросоюза в Брюсселе глава Украины Владимир Зеленский рассказал о своем диалоге с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул необходимость членства Украины в НАТО для обеспечения безопасности, указав на неэффективность гарантий Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обещания защиты территориальной целостности, но «эти соглашения с Россией не работают». Он поставил перед Трампом выбор: либо Украина возвращает свое ядерное оружие, либо вступает в НАТО. По словам Зеленского, Трамп признал справедливость этих аргументов. Сам Зеленский выразил предпочтение членству в альянсе. В сентябре состоялась их первая за пять лет личная встреча, на которой Трамп заявил о хороших отношениях как с Зеленским, так и с Путиным, и выразил уверенность в быстром решении украинского конфликта в случае своей победы.
По данным немецкого издания Bild, Зеленский на саммите также предупредил, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель в случае возникновения угрозы. Однако в Офисе президента эту информацию опровергли, назвав подобные заявления ерундой. Так, представитель офиса президента Дмитрий Литвин заявил, что Киев не планирует создавать ядерное оружие.
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