В Кургане достраивают первый этаж пятизвездочной гостиницы. Фото, видео

17 октября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжается строительство новой гостиницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане рабочие достраивают первый этаж будущей пятизвездочной гостиницы. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на месте работ. «Работы по строительству пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева, 44 продолжаются. Рабочие достраивают первый этаж здания. На территории объекта работает строительная техника», — передает корреспондент URA.RU. Застройщиком гостиницы является ООО «РКС», которой владеет депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ указана компания ООО «Посад». Строительство пятиэтажной гостиницы категории «пять звезд» началось в 2021 году. Согласно данным паспорта объекта, ее должны достроить до конца 2023 года. В Кургане достраивают первый этаж будущей гостиницы на «пять звезд» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новую гостиницу строят по улице Куйбышева 44 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории объекта работает строительная техника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рабочие достраивают первый этаж будущей пятизвездочной гостиницы. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на месте работ. «Работы по строительству пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева, 44 продолжаются. Рабочие достраивают первый этаж здания. На территории объекта работает строительная техника», — передает корреспондент URA.RU. Застройщиком гостиницы является ООО «РКС», которой владеет депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ указана компания ООО «Посад». Строительство пятиэтажной гостиницы категории «пять звезд» началось в 2021 году. Согласно данным паспорта объекта, ее должны достроить до конца 2023 года.