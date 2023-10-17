В Кургане достраивают первый этаж пятизвездочной гостиницы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство гостиницы 5* по улице Куйбышева. Курган
В Кургане продолжается строительство новой гостиницы (архивное фото) Фото:

В Кургане рабочие достраивают первый этаж будущей пятизвездочной гостиницы. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на месте работ.

«Работы по строительству пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева, 44 продолжаются. Рабочие достраивают первый этаж здания. На территории объекта работает строительная техника», — передает корреспондент URA.RU.

Застройщиком гостиницы является ООО «РКС», которой владеет депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ указана компания ООО «Посад». Строительство пятиэтажной гостиницы категории «пять звезд» началось в 2021 году. Согласно данным паспорта объекта, ее должны достроить до конца 2023 года.

Строительство гостиницы 5* по улице Куйбышева. Курган
В Кургане достраивают первый этаж будущей гостиницы на «пять звезд»
Фото:
Строительство гостиницы 5* по улице Куйбышева. Курган
Новую гостиницу строят по улице Куйбышева 44
Фото:
Строительство гостиницы 5* по улице Куйбышева. Курган
На территории объекта работает строительная техника
Фото:

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В Кургане рабочие достраивают первый этаж будущей пятизвездочной гостиницы. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на месте работ. «Работы по строительству пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева, 44 продолжаются. Рабочие достраивают первый этаж здания. На территории объекта работает строительная техника», — передает корреспондент URA.RU. Застройщиком гостиницы является ООО «РКС», которой владеет депутат Курганской гордумы Андрей Кацай. Подрядчик строительных работ указана компания ООО «Посад». Строительство пятиэтажной гостиницы категории «пять звезд» началось в 2021 году. Согласно данным паспорта объекта, ее должны достроить до конца 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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