В Челябинске мебельщикам с декабря не платят зарплату и заставляют уволиться

В Челябинске работники предприятия по производству мебели «Фальцгебель», которое действует на промплощадке «Краснодеревщика», сообщили о задержках заработной платы. Перечислений не было около двух-трех месяцев. Сотрудники говорят о том, что таким способом их вынуждают уволиться.
«Челябинские сотрудники компании „Фальцгебель“ утверждают, что задержки начались еще в декабре 2024 года, а с января зарплату не получал никто. Тем, кто продолжает работать, выплачивают авансами по четыре тысячи рублей. Рабочие утверждают, что руководство подталкивает их к увольнению, чтобы не платить долги», — написало 74.ру.
В последнее время было зафиксировано 20 заявлений об уходе от сотрудников, сообщило издание со ссылкой на слова работника. Один из уволившихся в начале марта так и не получил положенных по закону выплат.
Наталья Гаупт, коммерческий директор компании «Фальцгебель», сообщила о финансовых трудностях, с которыми сталкивается фирма. При этом она подчеркнула, что оплата налогов является приоритетной задачей для компании. После их погашения будут произведены выплаты сотрудникам, рассказала руководитель в беседе с 74.ру. В фирме уточнили, что финансовые трудности возникли в связи с приобретением некачественных материалов. Это привело к производству бракованной продукции и вызвало значительные финансовые убытки.
Как URA.RU писало ранее, компания «Фальцгебель» приобрела активы обанкроченной фабрики «Краснодеревщик» в январе 2023 года. Известного на всю страну производителя мебели признали несостоятельным в сентябре 2020 года. Имущество распродавали на торгах.
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