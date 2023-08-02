02 августа 2023

В Челябинске продали здание и оборудование фабрики-банкрота «Краснодеревщик»

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Торги по имуществу должника ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» состоялись Фото:

В Челябинске на очередных торгах продали здания, инженерные сооружения и оборудование обанкроченной фабрики дверей «Краснодеревщик». Объекты по улице Механическая, 40 за 25 миллионов рублей на торгах выкупило ОООПК «ТЭК-Спецмаш». Это следует из данных «Федресурса».

«Торги по имуществу должника ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» состоялись. Лучшая цена: 25 878 000, 00 рублей. Победитель: Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «ТЭК-Спецмаш», — указано на портале «Федресурс». Компания выкупила объекты недвижимости, строения, инженерные сооружения и оборудование фабрики-банкрота, расположенные по улице Механическая, 40. Начальная цена лота на восьмом этапе публичного предложения была 9 219 000 рублей.

Согласно данным сервиса СБИС, основной вид деятельности «ТЭК-Спецмаш» — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Директором компании является Павел Шибков.

Фабрику «Краснодеревщик» признали банкротом еще в сентябре 2020 года. До этого она была одним из крупнейших производителей дверей в Челябинской области. Бренд знали по всей стране. Имущество предприятия третий год распродают на торгах. Ранее прошли публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства по Свердловскому тракту, 11. Его продали за 1 084 538 рублей. Победителем аукциона стал Пелюх Денис Николаевич. В январе 2023 года компания «Фальцгебель» приобрела активы обанкроченной фабрики.

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В Челябинске на очередных торгах продали здания, инженерные сооружения и оборудование обанкроченной фабрики дверей «Краснодеревщик». Объекты по улице Механическая, 40 за 25 миллионов рублей на торгах выкупило ОООПК «ТЭК-Спецмаш». Это следует из данных «Федресурса». «Торги по имуществу должника ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» состоялись. Лучшая цена: 25 878 000, 00 рублей. Победитель: Общество с ограниченной ответственностью производственная компания «ТЭК-Спецмаш», — указано на портале «Федресурс». Компания выкупила объекты недвижимости, строения, инженерные сооружения и оборудование фабрики-банкрота, расположенные по улице Механическая, 40. Начальная цена лота на восьмом этапе публичного предложения была 9 219 000 рублей. Согласно данным сервиса СБИС, основной вид деятельности «ТЭК-Спецмаш» — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Директором компании является Павел Шибков. Фабрику «Краснодеревщик» признали банкротом еще в сентябре 2020 года. До этого она была одним из крупнейших производителей дверей в Челябинской области. Бренд знали по всей стране. Имущество предприятия третий год распродают на торгах. Ранее прошли публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства по Свердловскому тракту, 11. Его продали за 1 084 538 рублей. Победителем аукциона стал Пелюх Денис Николаевич. В январе 2023 года компания «Фальцгебель» приобрела активы обанкроченной фабрики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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