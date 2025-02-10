Адвокат Чернов в Кургане не смог добиться изменения условий наказания

Курганский областной суд утвердил приговор для адвоката Владимира Чернова, который был осужден за посредничество во взяточничестве. Защита Чернова просила заменить срок на условный, однако суд оставил приговор без изменений. Об этом URA.RU сообщили источники из адвокатской сферы.
«Чернов не смог убедить апелляционный суд в замене срока на условное наказание», — рассказали источники. При этом суд принял решение пересчитать осужденному пребывание под домашним арестом.
Данные подтвердились материалами областного суда. В апелляционной жалобе Чернов и его защитник просили заменить полученный трехлетний срок на условный. В жалобе указывалось, что лишение свободы было Черновым получено по статье о фальсификации доказательств. При этом указывалось, что ранее адвокат не был судим. Также «реальное лишение свободы не соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного им преступления» по данной статье. Помимо этого, защита просила изменить порядок зачета пребывания под арестом.
Суд в удовлетворении жалобы отказал, посчитав, что применение условного наказания не будет способствовать исправлению осужденного. При этом Чернову немного улучшили условия зачета срока пребывания под домашним арестом. В пресс-службе облсуда сообщили, что «апелляционной инстанцией в приговор внесены изменения, не влияющие на его существо, не касающиеся квалификации содеянного и срока назначенного наказания».
Ранее URA.RU сообщало, что адвоката Владимира Чернова признали виновным в фальсификации доказательств и передаче взятки по делу экс-главы курганской налоговой Юрия Касьяненко. Его отправили в колонию на три года, оштрафовали на два миллиона рублей и на три года запретили заниматься адвокатурой. Взятка давалась врачу за подмену анализов с последующей выдачей медицинского свидетельства о тяжком заболевании экс-налоговика. Это помогло мужчине заменить приговор за коррупцию на условный срок.
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