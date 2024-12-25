Пермский губернатор назвал главные задачи властей в подшефном Северодонецке

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Прикамье продолжит работу по ремонту домов в подшефном Северодонецке. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами пермских СМИ 25 декабря, передает корреспондент URA.RU.
«Ключевая задача — помочь мэрии города оформить бесхозные объекты недвижимости и помочь разобраться с закупками. В целом продолжим ремонт и благоустройство», — отметил Махонин.
Соглашение о помощи в восстановлении Северодонецка глава Прикамья подписал в августе 2022 года. Регион поставляет туда технику и оборудование, занимается ремонтными работами. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край поставил в город новогоднюю елку, а также обеспечил детей подарками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.