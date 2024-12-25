Пермский губернатор назвал главные задачи властей в подшефном Северодонецке

Махонин: Пермский край продолжит ремонт домов в Северодонецке
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин был в Северодонецке несколько раз
Дмитрий Махонин был в Северодонецке несколько раз Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Прикамье продолжит работу по ремонту домов в подшефном Северодонецке. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами пермских СМИ 25 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Ключевая задача — помочь мэрии города оформить бесхозные объекты недвижимости и помочь разобраться с закупками. В целом продолжим ремонт и благоустройство», — отметил Махонин.

Соглашение о помощи в восстановлении Северодонецка глава Прикамья подписал в августе 2022 года. Регион поставляет туда технику и оборудование, занимается ремонтными работами. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край поставил в город новогоднюю елку, а также обеспечил детей подарками.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что Прикамье продолжит работу по ремонту домов в подшефном Северодонецке. Об этом он сообщил на встрече с главными редакторами пермских СМИ 25 декабря, передает корреспондент URA.RU. «Ключевая задача — помочь мэрии города оформить бесхозные объекты недвижимости и помочь разобраться с закупками. В целом продолжим ремонт и благоустройство», — отметил Махонин. Соглашение о помощи в восстановлении Северодонецка глава Прикамья подписал в августе 2022 года. Регион поставляет туда технику и оборудование, занимается ремонтными работами. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский край поставил в город новогоднюю елку, а также обеспечил детей подарками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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