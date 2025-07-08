08 июля 2025

Пермскую экс-чиновницу, осужденную за хищение денег из скандального фонда, признали банкротом

Экс-чиновница пермского правительства Елена Лопаева признана банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Лопаева заявила, что не может выплатить многомиллионный долг
Елена Лопаева заявила, что не может выплатить многомиллионный долг Фото:

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего вице-премьера правительства региона Елену Лопаеву, ранее осужденную за хищение денег из фонда «Содействие — XXI век». В отношении нее введена процедура реализации имущества. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.

«Суд решил — признать Лопаеву Елену Сергеевну банкротом. Начать в отношении нее процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», — передает решение судьи корреспондент агентства. В ходе судебного заседания представитель Лопаевой пояснил, что совокупная сумма ее долга составила более 72 млн рублей, выплатить которые она не в состоянии. В связи с этим подала заявление о самобанкротстве.

Сама экс-чиновница пояснила суду, что сейчас она нигде не работает, от предыдущего брака у нее имеется один несовершеннолетний ребенок. Его материальным обеспечением занимается бывший супруг. «Я почти пенсионерка, у меня льготная пенсия. Экс-супруг обеспечивает ребенка материально, а я занимаюсь его воспитанием», — заявила на суде Лопаева.

В 2024 году Лопаева была приговорена к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за хищение 68 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Позднее суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения сыном 14-летнего возраста. За полтора года после Лопаева возместила лишь 45,1 тысячи из общей суммы похищенных средств.

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Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего вице-премьера правительства региона Елену Лопаеву, ранее осужденную за хищение денег из фонда «Содействие — XXI век». В отношении нее введена процедура реализации имущества. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU. «Суд решил — признать Лопаеву Елену Сергеевну банкротом. Начать в отношении нее процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», — передает решение судьи корреспондент агентства. В ходе судебного заседания представитель Лопаевой пояснил, что совокупная сумма ее долга составила более 72 млн рублей, выплатить которые она не в состоянии. В связи с этим подала заявление о самобанкротстве. Сама экс-чиновница пояснила суду, что сейчас она нигде не работает, от предыдущего брака у нее имеется один несовершеннолетний ребенок. Его материальным обеспечением занимается бывший супруг. «Я почти пенсионерка, у меня льготная пенсия. Экс-супруг обеспечивает ребенка материально, а я занимаюсь его воспитанием», — заявила на суде Лопаева. В 2024 году Лопаева была приговорена к четырем годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за хищение 68 млн рублей из фонда «Содействие — XXI век». Позднее суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения сыном 14-летнего возраста. За полтора года после Лопаева возместила лишь 45,1 тысячи из общей суммы похищенных средств.
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