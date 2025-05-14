Стала известна истинная причина приезда Абрамовича в Ельцин Центр

Миллиардер Роман Абрамович, который побывал в Екатеринбурге в апреле, посещал Ельцин Центр, потому что давно не был на площадке. Версии о том, что он обсуждал с руководством подготовку к празднованию десятилетия центра или желание его спонсировать, ошибочны. Об этом URA.RU рассказала заместитель исполнительного директора площадки Людмила Телень.
«Версия о том, что он финансирует Ельцин Центр, абсолютно неверна. Я даже не понимаю, откуда это взялось, в каком воспаленном сознании, потому подавалось в такой интерпретации, что федеральный бюджет перестал финансировать Ельцин Центр. Федеральный бюджет в соответствии с 68-м федеральным законом [„О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий“] финансирует Ельцин Центр по-прежнему, ничего не изменилось», — пояснила Телень.
По ее словам, Абрамович приезжал в Екатеринбург ради спектакля о поэте Борисе Рыжем, который он спонсирует. «Зашел в Ельцин Центр, чтобы просто посмотреть, потому что он давно здесь не был», — рассказала замдиректора.
Миллиардера заметили на Свердловской киностудии 19 апреля в компании дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой, ее мужа Валентина (экс-главы президентской администрации) и Александра Волошина (был последним главой администрации президента Ельцина). В этот день на площадке проходила премьера «Б.Р.» о поэте Борисе Рыжем, в нем играли премьеры Большого театра (в попечительский совет учреждения входит Абрамович).
После спектакля бизнесмен отправился в Ельцин Центр. Высказывались предположения, что с Абрамовичем велись переговоры о подготовке к празднованию десятилетия Ельцин Центра, которое состоится в ноябре. По другой версии, у ЕЦ якобы возникли финансовые проблемы, и учреждение ищет спонсорства. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, опровергал это, ведь Абрамович с самого начала финансово поддерживал центр и эту помощь не сворачивал.
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