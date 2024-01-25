Куйвашев остановил снос старинной усадьбы в центре Екатеринбурга

25 января 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Сносить усадьбу владелец — компания «Экосистемы-СМБ» — начала в ночь на 24 января Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в историю со сносом старинной усадьбы Топоркова по адресу Чернышевского, 6 в Екатеринбурге. В итоге застройщик остановил демонтаж здания, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, освещавший историю. «После вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева снос старинного „Дома Топоркова“ остановлен. Собственнику здания внесено предостережение. Начаты проверки прокуратуры», — написал Хинштейн. Собеседник, близкий к областной власти, подтвердил URA.RU, что глава региона планировал отправить на место начальника Управления госохраны Евгения Рябинина. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру. В 2019 году волонтеры отремонтировали здание и надеялись, что новый собственник сохранит его Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в историю со сносом старинной усадьбы Топоркова по адресу Чернышевского, 6 в Екатеринбурге. В итоге застройщик остановил демонтаж здания, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, освещавший историю. «После вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева снос старинного „Дома Топоркова“ остановлен. Собственнику здания внесено предостережение. Начаты проверки прокуратуры», — написал Хинштейн. Собеседник, близкий к областной власти, подтвердил URA.RU, что глава региона планировал отправить на место начальника Управления госохраны Евгения Рябинина. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру.