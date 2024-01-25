Куйвашев остановил снос старинной усадьбы в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом № 6 на улице Чернышевского. Екатеринбург, снос дома, историческое здание, чернышевского 6
Сносить усадьбу владелец — компания «Экосистемы-СМБ» — начала в ночь на 24 января Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в историю со сносом старинной усадьбы Топоркова по адресу Чернышевского, 6 в Екатеринбурге. В итоге застройщик остановил демонтаж здания, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, освещавший историю.

«После вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева снос старинного „Дома Топоркова“ остановлен. Собственнику здания внесено предостережение. Начаты проверки прокуратуры», — написал Хинштейн.

Собеседник, близкий к областной власти, подтвердил URA.RU, что глава региона планировал отправить на место начальника Управления госохраны Евгения Рябинина. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания.

В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру.

Дом № 6 на улице Чернышевского. Екатеринбург
В 2019 году волонтеры отремонтировали здание и надеялись, что новый собственник сохранит его
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вмешался в историю со сносом старинной усадьбы Топоркова по адресу Чернышевского, 6 в Екатеринбурге. В итоге застройщик остановил демонтаж здания, рассказал в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, освещавший историю. «После вмешательства губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева снос старинного „Дома Топоркова“ остановлен. Собственнику здания внесено предостережение. Начаты проверки прокуратуры», — написал Хинштейн. Собеседник, близкий к областной власти, подтвердил URA.RU, что глава региона планировал отправить на место начальника Управления госохраны Евгения Рябинина. Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров проекта «Том Сойер Фест». Именно они в 2019 году занимались восстановлением здания. В мэрии Екатеринбурга заявляют, что о сносе дома их никто не уведомлял. Тем временем на месте каждый день работают представители фирмы «Экосистемы-СМБ», которым принадлежит дом. Работники уверяют, что здание решили разобрать на дрова. Защитники дома бьют тревогу — они уже написали письмо в адрес Куйвашева и собираются обращаться в управлении государственной охраны объектов культурного наследия и прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...