В Златоусте учат машины создавать гравюру на стали

Глава оружейной фабрики Валерий Томея — о трендах старинного искусства

16 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Валерий Томея рассказал про технологические изменения и приход нейросетей Фото: пресс-служба Златоустовской оружейной фабрики В Златоусте (Челябинская область) гравюра на стали, несмотря на свои исторические формы, меняется. На стыке технологий и вдохновения это искусство соединило два разнонаправленных тренда. Оно стремится сохранить самобытность, украсив изделия технологиями цифровизации. Гендиректор «Златоустовской оружейной фабрики» Валерий Томея рассказал URA.RU о том, как мастеров начали заменять принтеры, а художественную мысль человека — воображение роботов. Платье из гравюры с ног до головы — Валерий Александрович, чего не хватает сегодня гравюре на стали? — Рекламы. Это искусство, которого в мире нет. В его основе лежит металл, Златоуст — один из металлургических центров. Но есть и творчество, поскольку в создании гравюры участвуют художники. На стыке родилось самобытное направление, которое способно принести региону не только имиджевые очки, но и увеличить турпоток. В свое время нижегородские власти значительно вложились в продвижение матрешки. Бренд стал востребованным и в России, и среди иностранцев. А это — продажи, рабочие места, налоги. — В восьмой раз с 18 по 20 июля в Златоусте пройдет Бушуевский фестиваль. Граверы на нем традиционно представлены. Это продвижение работает? — Частично да. Златоусту необходимо больше таких мероприятий. Как минимум четыре: на все сезоны. Сохранить Бушуевский, отдельно провести ножевой фестиваль, с ним можно объединить кузнецов и металлургов. Русский булат в Златоусте создан. Опять же Таганай — нацпарком мы гордимся, и его красоты надо пропагандировать. Рыцарское искусство. В местном музее выставляются доспехи цесаревича Александра — будущего Александра Второго. Вокруг них можно смело создавать отдельное событие с рыцарскими латами, украшенными в стиле златоустовской гравюры. А еще мечтаю увидеть платья в гравюрном стиле. Гендиректор ЗОФ Валерий Томея посетовал на нехватку рабочих кадров Фото: пресс-служба Златоустовской оружейной фабрики Картина — золотом по металлу — Давайте уточним, что считать гравюрой на стали. — В 19-м веке Златоуст активно производил холодное оружие, которое стали украшать. Сегодня, когда этот тип вооружения не используется, граверы переключились на металлические пластины и изделия из них. Хотя традиционное направление тоже сохранилось. Первоначально применяли золочение, выполняя его с помощью амальгамы. Потом мастера переключились на химическое золочение, а в 20-м веке — на электрохимическое. Сегодня развиваются лазерная обработка и компьютерное моделирование. — Новые возможности рынок меняют? — Скорее подчеркивают давно известные тенденции. Есть массовое производство, которое можно автоматизировать, и есть индивидуальные заказы. Под них создаются отдельные эскизы, строго персонифицированные. Штучные работы приобретают коллекционеры. Развитие технологий позволило делать больше и лучшего качества. Причем, и экономику сводить стало легче. — Соответственно, и цены разные? — Посчитаем. Гравюра — та же картина, но вместо красок художник использует металл. Мастер может писать картину до полугода. В месяц он должен получать минимум 60 тысяч рублей, еще половина уйдет на налоги. Добавьте накладные расходы, наценку. Найти покупателя на гравюру за 600 тысяч рублей очень сложно. Но это произведение искусства, которое с годами становится только дороже. — Конечно, массовый спрос такую цену не осилит. А какую тогда? Каков средний чек у фабрики? — В пределах пяти тысяч рублей. Но город получает больше. Туристы тратят деньги в гостиницах, на транспорте и экскурсиях. Регион специализируется на тяжелой промышленности, а гравюра, скорее, относится к креативным индустриям. Добавим сюда удачное расположение Златоуста в живописных местах. Готовый туристический центр. — Скажут, что инфраструктуры недостаточно. — Но ведь не всегда это играет первостепенную роль! На фабрике работает музей. За месяц его посещает около трех тысяч человек. Это дает импульс производству, разносит славу о городе и его искусстве далеко за пределы области. Даже при имеющихся исходных данных заинтересовать людей у нас получается. — Из чего следует, что и гравюра востребована? — В достаточной мере. Мы до конца не обеспечиваем даже внутренний спрос. Когда спрашивают, продаем ли за рубеж, отвечаю: на данном этапе загрузку обеспечивает внутрироссийское потребление. При этом до конца сформировавшийся рынок златоустовские граверы не закрывают. Если будет продвижение гравюры, продажи увеличатся — расти есть куда. — Если чуть глубже, кто сегодня покупает гравюру? — Основная часть продаж приходится на корпоративный сектор. Военные компании, энергетики, средний бизнес. Оружейной фабрике важен каждый клиент. Если уйдет лояльным, то вернется обратно. — В советское время завод имени Ленина, на площадке которого работает фабрика, выпускал разные панно — пластины с изображением. Сегодня во всех сферах видна мода на ретро-стиль. А как с этими панно? В Челябинской области они у многих были на стенах. — Их тоже покупают. Немного перерисовываем, осовремениваем. Виды Таганая популярны. Работаем для разных категорий. Например, у молодежи популярна тату-культура. Пытаемся адаптировать ее, «подружить» со стилем златоустовской гравюры. — С крупными брендами коллаборации бывают? — До сих пор им это было не очень интересно. Но многие компании просят разместить на украшенной продукции фабрики их логотипы. Роботы взяли кисти в свои руки — Недостаток кадров — проблема? — Это сдерживающий фактор. Оружейной фабрике не хватает примерно 15% работников. Нужны слесари, грузчики, хорошие бухгалтеры. Их просто нет. Приходится искать обходные пути. — В свое время городские власти грезили идеей создать оружейную академию. Выходит, что она не нужна, коли техника заменит человека? — В Златоусте работает несколько довольно-таки сильных учебных заведений. Два техникума, вуз плюс педколледж. Этой базы достаточно. При необходимости можно добавлять новые профессии. Но пока такой необходимости нет. А вот рабочих мало на рынке. Топ-менеджер уверен, что продвижение гравюры поможет развивать туризм в Челябинской области Фото: пресс-служба Златоустовской оружейной фабрики — Обучать с нуля и затем удерживать — как выход? — Главное, чтобы это не стало благотворительностью. Обучил — человек ушел к конкурентам. Есть и другая опасность: воспитать иждивенчество. Хотя варианты с юридическим закреплением обязательств возможны. И, чтобы человеку комфортно работалось на предприятии, инвестируем в фабрику, создавая условия для работы. — В некоторых отраслях эту проблему частично решают с помощью автоматизации. Как можно использовать ее в искусстве? — Современные технологии дают нам возможность экспериментировать. Наносить изображение могут станки, создавать — нейросети. Думаю, машины будут активно входить в нашу сферу. Пробуем работать с принтерами. Техника уже сейчас способна создавать удивительные рисунки на металле и других материалах, масштабировать изображения. — Готовый рисунок переносится на металл? — Да, пока все остальные процессы остаются неизменными, но сам орнамент уже теперь способен создавать искусственный интеллект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) гравюра на стали, несмотря на свои исторические формы, меняется. На стыке технологий и вдохновения это искусство соединило два разнонаправленных тренда. Оно стремится сохранить самобытность, украсив изделия технологиями цифровизации. Гендиректор «Златоустовской оружейной фабрики» Валерий Томея рассказал URA.RU о том, как мастеров начали заменять принтеры, а художественную мысль человека — воображение роботов. — Валерий Александрович, чего не хватает сегодня гравюре на стали? — Рекламы. Это искусство, которого в мире нет. В его основе лежит металл, Златоуст — один из металлургических центров. Но есть и творчество, поскольку в создании гравюры участвуют художники. На стыке родилось самобытное направление, которое способно принести региону не только имиджевые очки, но и увеличить турпоток. В свое время нижегородские власти значительно вложились в продвижение матрешки. Бренд стал востребованным и в России, и среди иностранцев. А это — продажи, рабочие места, налоги. — В восьмой раз с 18 по 20 июля в Златоусте пройдет Бушуевский фестиваль. Граверы на нем традиционно представлены. Это продвижение работает? — Частично да. Златоусту необходимо больше таких мероприятий. Как минимум четыре: на все сезоны. Сохранить Бушуевский, отдельно провести ножевой фестиваль, с ним можно объединить кузнецов и металлургов. Русский булат в Златоусте создан. Опять же Таганай — нацпарком мы гордимся, и его красоты надо пропагандировать. Рыцарское искусство. В местном музее выставляются доспехи цесаревича Александра — будущего Александра Второго. Вокруг них можно смело создавать отдельное событие с рыцарскими латами, украшенными в стиле златоустовской гравюры. А еще мечтаю увидеть платья в гравюрном стиле. — Давайте уточним, что считать гравюрой на стали. — В 19-м веке Златоуст активно производил холодное оружие, которое стали украшать. Сегодня, когда этот тип вооружения не используется, граверы переключились на металлические пластины и изделия из них. Хотя традиционное направление тоже сохранилось. Первоначально применяли золочение, выполняя его с помощью амальгамы. Потом мастера переключились на химическое золочение, а в 20-м веке — на электрохимическое. Сегодня развиваются лазерная обработка и компьютерное моделирование. — Новые возможности рынок меняют? — Скорее подчеркивают давно известные тенденции. Есть массовое производство, которое можно автоматизировать, и есть индивидуальные заказы. Под них создаются отдельные эскизы, строго персонифицированные. Штучные работы приобретают коллекционеры. Развитие технологий позволило делать больше и лучшего качества. Причем, и экономику сводить стало легче. — Соответственно, и цены разные? — Посчитаем. Гравюра — та же картина, но вместо красок художник использует металл. Мастер может писать картину до полугода. В месяц он должен получать минимум 60 тысяч рублей, еще половина уйдет на налоги. Добавьте накладные расходы, наценку. Найти покупателя на гравюру за 600 тысяч рублей очень сложно. Но это произведение искусства, которое с годами становится только дороже. — Конечно, массовый спрос такую цену не осилит. А какую тогда? Каков средний чек у фабрики? — В пределах пяти тысяч рублей. Но город получает больше. Туристы тратят деньги в гостиницах, на транспорте и экскурсиях. Регион специализируется на тяжелой промышленности, а гравюра, скорее, относится к креативным индустриям. Добавим сюда удачное расположение Златоуста в живописных местах. Готовый туристический центр. — Скажут, что инфраструктуры недостаточно. — Но ведь не всегда это играет первостепенную роль! На фабрике работает музей. За месяц его посещает около трех тысяч человек. Это дает импульс производству, разносит славу о городе и его искусстве далеко за пределы области. Даже при имеющихся исходных данных заинтересовать людей у нас получается. — Из чего следует, что и гравюра востребована? — В достаточной мере. Мы до конца не обеспечиваем даже внутренний спрос. Когда спрашивают, продаем ли за рубеж, отвечаю: на данном этапе загрузку обеспечивает внутрироссийское потребление. При этом до конца сформировавшийся рынок златоустовские граверы не закрывают. Если будет продвижение гравюры, продажи увеличатся — расти есть куда. — Если чуть глубже, кто сегодня покупает гравюру? — Основная часть продаж приходится на корпоративный сектор. Военные компании, энергетики, средний бизнес. Оружейной фабрике важен каждый клиент. Если уйдет лояльным, то вернется обратно. — В советское время завод имени Ленина, на площадке которого работает фабрика, выпускал разные панно — пластины с изображением. Сегодня во всех сферах видна мода на ретро-стиль. А как с этими панно? В Челябинской области они у многих были на стенах. — Их тоже покупают. Немного перерисовываем, осовремениваем. Виды Таганая популярны. Работаем для разных категорий. Например, у молодежи популярна тату-культура. Пытаемся адаптировать ее, «подружить» со стилем златоустовской гравюры. — С крупными брендами коллаборации бывают? — До сих пор им это было не очень интересно. Но многие компании просят разместить на украшенной продукции фабрики их логотипы. — Недостаток кадров — проблема? — Это сдерживающий фактор. Оружейной фабрике не хватает примерно 15% работников. Нужны слесари, грузчики, хорошие бухгалтеры. Их просто нет. Приходится искать обходные пути. — В свое время городские власти грезили идеей создать оружейную академию. Выходит, что она не нужна, коли техника заменит человека? — В Златоусте работает несколько довольно-таки сильных учебных заведений. Два техникума, вуз плюс педколледж. Этой базы достаточно. При необходимости можно добавлять новые профессии. Но пока такой необходимости нет. А вот рабочих мало на рынке. — Обучать с нуля и затем удерживать — как выход? — Главное, чтобы это не стало благотворительностью. Обучил — человек ушел к конкурентам. Есть и другая опасность: воспитать иждивенчество. Хотя варианты с юридическим закреплением обязательств возможны. И, чтобы человеку комфортно работалось на предприятии, инвестируем в фабрику, создавая условия для работы. — В некоторых отраслях эту проблему частично решают с помощью автоматизации. Как можно использовать ее в искусстве? — Современные технологии дают нам возможность экспериментировать. Наносить изображение могут станки, создавать — нейросети. Думаю, машины будут активно входить в нашу сферу. Пробуем работать с принтерами. Техника уже сейчас способна создавать удивительные рисунки на металле и других материалах, масштабировать изображения. — Готовый рисунок переносится на металл? — Да, пока все остальные процессы остаются неизменными, но сам орнамент уже теперь способен создавать искусственный интеллект.