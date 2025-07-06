Вице-мэр раскрыл, когда закончат главную дорожную стройку в Екатеринбурге

Ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина» откроют в августе 2026 года. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту Рустам Галямов.
«Долгожданная развязка будет сдана в августе 2026 года. Сейчас производится демонтаж существующего путепровода, его уже больше чем наполовину разобрали. В ближайшее время будет врезка газопровода», — передает неофициальный telegram-канал мэрии слова Галямова.
Реконструкция развязки у «Калины» началась в ноябре 2021 года. Работы были разбиты на пять этапов. Завершить строительство планировали еще в декабре 2024 года. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. Спустя несколько месяцев стало известно о финансовых проблемах у генподрядчика — московской компании «АльмакорГруп». При этом разрывать контракт с ней мэрия не стала, чтобы не затягивать сдачу проекта до 2027 года. В январе 2025-го появилась информация, что строительство развязки подорожало с 7,7 до 8,27 млрд рублей.
«АльмакорГруп» испытывает серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.
Ранее URA.RU сообщало, что налоговая приостановила операции по счетам компании, а ее гендиректора отправили в СИЗО, обвинив в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что при реконструкции аэропорта в Челябинской области компания предоставляла заказчику акты выполненных работ с завышенными объемами, что привело к расторжению контракта. Однако часть предоплаты в 6,1 млрд рублей была похищена.
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