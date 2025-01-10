Главная дорожная стройка Екатеринбурга снова подорожала

Строительство развязки у «Калины» в Екатеринбурге подорожало до 8,2 млрд рублей

10 января 2025 в 19:03 Размер текста - 17 +

Проект подорожал на 570 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Строительство транспортной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге Строительство дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Управление капитального строительства Екатеринбурга уже заключило с генподрядчиком — компанией «АльмакорГруп» — дополнительное соглашение о новой цене. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Изначально контракт оценивали в 6,4 млрд рублей, однако в декабре 2024-го мэр Алексей Орлов заявил о росте стоимости на 1,3 млрд рублей, связав это переработкой проекта на экспертизе. «Это проект 2014 года. Ему 10 лет. Не было учтено огромное количество сетей, которые необходимо вынести, это допзатраты», — объяснял он. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). Сейчас работы планируют завершить к концу 2025-го. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика, испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Управление капитального строительства Екатеринбурга уже заключило с генподрядчиком — компанией «АльмакорГруп» — дополнительное соглашение о новой цене. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Изначально контракт оценивали в 6,4 млрд рублей, однако в декабре 2024-го мэр Алексей Орлов заявил о росте стоимости на 1,3 млрд рублей, связав это переработкой проекта на экспертизе. «Это проект 2014 года. Ему 10 лет. Не было учтено огромное количество сетей, которые необходимо вынести, это допзатраты», — объяснял он. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). Сейчас работы планируют завершить к концу 2025-го. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го. В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика, испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.