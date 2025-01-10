Главная дорожная стройка Екатеринбурга снова подорожала

Строительство дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге подорожало с 7,7 до 8,27 миллиарда рублей. Управление капитального строительства Екатеринбурга уже заключило с генподрядчиком — компанией «АльмакорГруп» — дополнительное соглашение о новой цене. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Изначально контракт оценивали в 6,4 млрд рублей, однако в декабре 2024-го мэр Алексей Орлов заявил о росте стоимости на 1,3 млрд рублей, связав это переработкой проекта на экспертизе. «Это проект 2014 года. Ему 10 лет. Не было учтено огромное количество сетей, которые необходимо вынести, это допзатраты», — объяснял он.
Ранее на сайте госзакупок появилась информация о продлении строительства развязки до 28 августа 2026 года. Полностью сдать объект должны были изначально к концу 2024 года (срок контракта — до декабря). Сейчас работы планируют завершить к концу 2025-го. По правому путепроводу движение запустили в сентябре 2023-го.
В сентябре стало известно, что налоговая приостановила операции по счетам генподрядчика, испытывающего серьезные финансовые трудности из-за удорожания стройматериалов и роста цен, в 32 банках. Причиной стало неисполнение требования об уплате задолженности перед субподрядчиками.
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