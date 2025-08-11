Мигрантов не хотят брать на работу курьерами в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление, ограничивающий привлечение иностранных граждан к работе курьерами. Данную информацию опубликовала пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга.
«Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, по которым в 2025 году работодателям Санкт-Петербурга запрещено привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов», — указано в telegram-канале пресс-службы. Сообщается, что данное решение принято с целью борьбы с теневой занятостью, повышения качества услуг и их безопасности.
Ранее в Санкт-Петербурге уже вводились ограничения на привлечение иностранных граждан к работе в сфере такси — соответствующее постановление губернатор подписал в начале года, запретив мигрантам работать водителями такси до конца 2025 года. Также данные меры помогут создать новые рабочие места для российских граждан.
