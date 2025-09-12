На журналиста Соловьева готовилось новое покушение: как известного телеведущего уже пытались убить

В Ульяновской области сотрудники управления ФСБ России совместно с Пограничными органами задержали жителя Димитровграда, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на общественного деятеля Владимира Соловьева. Об этом сообщил сам Соловьев в своем telegram-канале. Это уже вторая попытка навредить телеведущему. Подробности дела о покушении на Соловьева — в материале URA.RU.
В Ульяновской области ФСБ задержала подозреваемого в покушении на Соловьева
УФСБ России по Ульяновской области совместно с пограничными органами задержали жителя Димитровграда, подозреваемого в подготовке покушения на Соловьева по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил сам Соловьев в своем telegram-канале. Уточняется, что обвиняемый 1989 года рождения является жителем Димитровграда Ульяновской области, который с апреля 2024 года по июнь 2025 года сотрудничал с украинским спецслужбами и участвовал в подготовке покушения на Владимира Соловьева.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — участие в деятельности организации, признанной террористической на территории России. Максимальное наказание по этой статье составляет до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Покушение в 2022 году
Сотрудники ФСБ России 25 апреля 2022 года предотвратили покушение на Соловьева, задержав семерых подозреваемых. В материалах расследования уточняется, что задержанные также обсуждали нападения на телеведущих Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна, а также главного редактора RT Маргариту Симоньян. В ФСБ сообщили, что у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство, пистолеты и компоненты для поджога автомобилей.
Ведомство уточнило, что действия подозреваемых квалифицированы по статьям о подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия. Преступление связано с попытками дестабилизировать ситуацию внутри России и оказать давление на информационное пространство страны.
Комментарий Соловьева о покушении на него
Владимир Соловьев заявил, что не знал о попытке покушения в 2022 году и узнал об этом одновременно со всеми. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Мне не известно ничего. Вместе со всей страной узнал, что готовилось покушение», — заявил Соловьев. Он отметил, что такие действия в духе украинских нацистов. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам.
Один из обвиняемых страдает шизофренией
Второй западный окружной военный суд в Москве назначил Василию Стрижакову, обвиняемому по делу о первом покушении на журналиста Владимира Соловьева, принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Информацию передает агентство РИА Новости.
Экспертиза показала, что на момент совершения преступления Стрижаков находился в состоянии невменяемости. Он страдает «органическим бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов».
Подозреваемый по делу выпрыгнул в окно при задержании
Украинский националист Владимир Степанов, подозреваемый в подготовке первого покушения на журналиста Владимира Соловьева, при задержании попытался сбежать. Во время задержания подозреваемый прыгнул из окна квартиры, где скрывался. Задержанный причастен к подготовке покушения на Соловьева.
Батальон «Азов»* причастен к покушению на Соловьева
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего Павла Г., которого называют вербовщиком украинского националистического батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Подозреваемый оказался причастен к покушению на Владимира Соловьева, поскольку сотрудничал с обвиняемым по этому делу.
Павел оказывал активную поддержку запрещенной организации и являлся участником «спящей» ячейки, действовавшей на территории Москвы и Московской области. В период с 2019 по 2022 год он неоднократно посещал Украину, где проводил консультации с командиром взвода «Азова» Давидом К. Также он собирал сведений о дислокации, вооружении, численности и потерях российских вооруженных сил в районе боевых действий.
* «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
