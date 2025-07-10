Новый подход в урегулировании конфликта на Украине: как прошла встреча Лаврова и Рубио

В столице Малайзии Куала-Лумпуре состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она продолжалась около часа. В ходе беседы представители двух стран рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия, а также обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта на Украине, включая соответствующую «дорожную карту», обговорили ситуацию вокруг Ирана и Сирии.
В прошлый раз они встречались в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 19 февраля на переговорах делегаций РФ и США. Также они общались по телефону в мае. На этот раз госсекретарь подчеркнул, что прошедшая беседа с главой российского МИД была честной и важной. Подробности разговора Лаврова и Рубио — в материале URA.RU.
Заявления МИД РФ
В продолжение договоренностей, достигнутых между президентами России и США, включая их последнюю телефонную беседу, состоявшуюся 3 июля, Лавров и Рубио провели детальный обмен мнениями по всем направлениям двусторонних отношений, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки. В частности, отметили в МИД РФ, обсуждалась ситуация вокруг украинского конфликта, а также вопросы, связанные с Ираном и Сирией.
«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — передал российский МИД.
Также по итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран. Например, возобновление прямого авиа сообщения между странами.
"Подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения. Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий", — сказано в обращении МИД по итогам встречи. Там также добавили, что диалог внешнеполитических ведомств России и США по вопросам, вызывающим обоюдный интерес, будет продолжен.
Заявления Рубио
Рубио подмигнул Лаврову
Журналистка CNN Кайли Этвуд обратила внимание, что госсекретарь подмигнул в начале встрече Лаврову. Чем был обусловлен подобный жест — непонятно.
Разговор с Лавровым был честным и важным
Состоявшийся в столице Малайзии разговор Рубио Лаврова был честным и важным. Об этом рассказал госсекретарь по окончании встречи с главой российского МИД.
«Это честный разговор, важный, он состоялся. Мы затронули и другие темы, не связанные с Украиной, но это была тема номер один, которую мы обсудили», — подчеркнул Рубио.
Новые предложения по завершению украинского конфликта
Во время встречи с российской делегацией представители Соединенных Штатов ознакомились с инициативами по разрешению конфликта на Украине, которые ранее не выносились на обсуждение. И несмотря на то, что Рубио не раскрыл их суть, он отметил, что потребуется «дорожная карта».
«Нам нужна дорожная карта, чтобы узнать, как можно завершить этот конфликт. Мы обсудили некоторые идеи, как она может выглядеть. Очевидно, я передам их президенту [США Дональду Трампу] уже сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем на этом что-то построить», — сказал Рубио журналистам по итогам встречи с Лавровым.
Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны РФ
Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп выразил неудовлетворенность отсутствием продвижения по вопросу Украины. Однако там настроены на продолжение переговоров со всеми сторонами украинского конфликта.
«Президент [США Дональд Трамп] был предельно ясен: он разочарован и расстроен тем, что с российской стороны нет больше гибкости в вопросе окончания этого конфликта. Мы надеемся, что это изменится. Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», — рассказал госсекретарь.
Вашингтон открестился от прекращения поставок оружия Украине
Рубио отметил, что в Вашингтоне не было принято политического решения о прекращении передачи вооружений Украине. Был проведен лишь обзор запасов, который и привел к временному приостановлению поставок.
«Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий, как те, что были с нашим участием на Ближнем Востоке. То есть не было политического решения не передавать вооружения Украине. Это был обзор, в ходе которого определенные боеприпасы были временно поставлены на паузу», — подчеркнул госсекретарь США.
США надеются, что страны Европы передадут Киеву ЗРК Patriot
Администрация президента США Дональда Трампа ведет активные консультации с рядом государств относительно потенциальной передачи Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В частности, переговоры по этому вопросу проходят с Испанией и Германией. «Мы стараемся искать креативные варианты для поставок оружия оборонительного характера», — сказал Рубио.
Ранее стало известно, что президент США пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot (MIM-104 Patriot, «Пэтриот»). Американский лидер также заявил о помощи Киеву с поиском дополнительных путей поставок этого вооружения.
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