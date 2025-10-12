Роспотребнадзор вмешался в историю жителей Сургута, лишившихся элитного ремонта в новостройке

Окружной Роспотребнадзор проверяет жалобу жителей Сургута (ХМАО) на застройщика ЖК «Сити Парк», сообщили URA.RU в ведомстве. Покупатели квартир заявили, что девелопер рекламировал дом с подъездами в стиле лобби отеля, но реальная отделка оказалась хуже показанной на рендерах.
«В управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре находится на рассмотрении шесть обращений от покупателей квартир у застройщика ООО СЗ „Городской парк“, которые указывают на несоответствие проектной документации приобретенных квартир», — говорится в ответе на запрос агентства. Инспекторы выясняют обстоятельства и ищут возможные нарушения прав потребителей.
До этого к истории подключилась Федеральная антимонопольная служба. На девелопера в ведомство также жаловались покупатели квартир. ФАС начала проверку.
Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне рассчитывали на дом уровня комфорт-класса, но сейчас опасаются более бюджетного исполнения. Застройщик отвечал покупателям, что рендеры являлись примерным вариантом отделки. Агентство также просило компанию прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!