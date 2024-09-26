Силовики раскрыли причину убийства свердловского боксера-бизнесмена

МВД: убийца расстрелял свердловского бизнесмена Ребдева из-за неприязни
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Полиция ищет вероятного преступника (архивное фото) Фото:

Вероятной причиной убийства боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева могла стать личная неприязнь. Такую версию URA.RU озвучил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

«По предварительным данным, на почве личной неприязни местный житель, официально не трудоустроенный и ранее судимый за причастность к краже и грабежу, при помощи охотничьего ружья произвел два выстрела в своего оппонента, причинив ему несовместимые с жизнью раны», — сказал Горелых. После этого, по его словам, предполагаемый преступник сел в ВАЗ-2114, принадлежавший убитому, и скрылся. На его розыск поднят территориальный ОВД.

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Под Нижним Тагилом расстреляли боксера-бизнесмена. Фото

Инцидент произошел поздно вечером 24 сентября возле кафе «Династия». 33-летний Евгений Голубчиков, который считается главным подозреваемым, подошел к Ребдеву и выстрелил. Раненый мужчина пытался убежать, чтобы спастись. Но получил еще одну пулю. По предварительным данным, убийство произошло из-за личной неприязни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен комплекс судебных экспертиз. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Если вам известно возможное местоположение разыскиваемого, сообщите в полицию 8 (343) 358-71-61.

Ориентировка на возможного преступника
Ориентировка на возможного преступника
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Вероятной причиной убийства боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева могла стать личная неприязнь. Такую версию URA.RU озвучил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. «По предварительным данным, на почве личной неприязни местный житель, официально не трудоустроенный и ранее судимый за причастность к краже и грабежу, при помощи охотничьего ружья произвел два выстрела в своего оппонента, причинив ему несовместимые с жизнью раны», — сказал Горелых. После этого, по его словам, предполагаемый преступник сел в ВАЗ-2114, принадлежавший убитому, и скрылся. На его розыск поднят территориальный ОВД. Инцидент произошел поздно вечером 24 сентября возле кафе «Династия». 33-летний Евгений Голубчиков, который считается главным подозреваемым, подошел к Ребдеву и выстрелил. Раненый мужчина пытался убежать, чтобы спастись. Но получил еще одну пулю. По предварительным данным, убийство произошло из-за личной неприязни. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен комплекс судебных экспертиз. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Если вам известно возможное местоположение разыскиваемого, сообщите в полицию 8 (343) 358-71-61.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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