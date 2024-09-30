«Написал, что придет сам»: обвиняемый в убийстве уральского бизнесмена хотел сдаться силовикам

Обвиняемый в убийстве свердловского боксера-бизнесмена хотел сам сдаться полиции

01 октября 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Силовики задержали Евгения Голубчикова 28 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена Обвиняемый в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — Евгений Голубчиков — якобы сам хотел сдаться полицейским 5 октября — спустя 11 дней после трагедии. Об этом URA.RU сообщил знакомый Голубчикова. «После убийства Евгений [якобы] попросил силовиков не искать его. Говорят, он написал, что сам придет в отдел полиции, но 5 октября», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Голубчиков был пойман утром 28 сентября под Нижним Тагилом. Туда его якобы вез знакомый, который не знал о произошедшем. Силовики не комментировали задержание мужчины. Суд 30 сентября отправил Голубчикова в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме. Но из зала было слышно признание Голубчикова: «Я убивать-то не хотел». Убийство произошло поздним вечером 24 сентября возле шиномонтажки Ребдева. По предварительным данным, Голубчиков пришел туда с охотничьим оружием и дважды выстрелил в оппонента. После он скрылся на машине убитого. Ребдева похоронили 27 сентября. Мотивом преступления может быть личная неприязнь, говорили в МВД. Ребдев, по словам местных жителей, владел строительной фирмой. Евгений занимался покраской машиной. Бизнес он ведет вместе с братом (тот чинит авто). Жители Таежного, где живет Голубчиков, вступились за него. Они считают, что Ребдев неоднократно прессовал Евгения. Знакомые убитого это опровергают. «Костя, правда, был хорошим человеком, с характером, но справедливым. Безумно любил маму, жену и детей. Да, он, бывало, дрался, но только за дело. Он вовсе не беспредельщик. Мы надеемся на справедливый приговор [Голубчикову]», — заявила подруга Ребдева. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — Евгений Голубчиков — якобы сам хотел сдаться полицейским 5 октября — спустя 11 дней после трагедии. Об этом URA.RU сообщил знакомый Голубчикова. «После убийства Евгений [якобы] попросил силовиков не искать его. Говорят, он написал, что сам придет в отдел полиции, но 5 октября», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Голубчиков был пойман утром 28 сентября под Нижним Тагилом. Туда его якобы вез знакомый, который не знал о произошедшем. Силовики не комментировали задержание мужчины. Суд 30 сентября отправил Голубчикова в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме. Но из зала было слышно признание Голубчикова: «Я убивать-то не хотел». Убийство произошло поздним вечером 24 сентября возле шиномонтажки Ребдева. По предварительным данным, Голубчиков пришел туда с охотничьим оружием и дважды выстрелил в оппонента. После он скрылся на машине убитого. Ребдева похоронили 27 сентября. Мотивом преступления может быть личная неприязнь, говорили в МВД. Ребдев, по словам местных жителей, владел строительной фирмой. Евгений занимался покраской машиной. Бизнес он ведет вместе с братом (тот чинит авто). Жители Таежного, где живет Голубчиков, вступились за него. Они считают, что Ребдев неоднократно прессовал Евгения. Знакомые убитого это опровергают. «Костя, правда, был хорошим человеком, с характером, но справедливым. Безумно любил маму, жену и детей. Да, он, бывало, дрался, но только за дело. Он вовсе не беспредельщик. Мы надеемся на справедливый приговор [Голубчикову]», — заявила подруга Ребдева. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.