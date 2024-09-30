30 сентября 2024

«Написал, что придет сам»: обвиняемый в убийстве уральского бизнесмена хотел сдаться силовикам

Обвиняемый в убийстве свердловского боксера-бизнесмена хотел сам сдаться полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Кареглазово. Тюмень, патруль, ппс, полиция, полицейский
Силовики задержали Евгения Голубчикова 28 сентября (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижней Туре убили боксера-бизнесмена

Обвиняемый в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — Евгений Голубчиков — якобы сам хотел сдаться полицейским 5 октября — спустя 11 дней после трагедии. Об этом URA.RU сообщил знакомый Голубчикова.

«После убийства Евгений [якобы] попросил силовиков не искать его. Говорят, он написал, что сам придет в отдел полиции, но 5 октября», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Голубчиков был пойман утром 28 сентября под Нижним Тагилом. Туда его якобы вез знакомый, который не знал о произошедшем. Силовики не комментировали задержание мужчины.

Суд 30 сентября отправил Голубчикова в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме. Но из зала было слышно признание Голубчикова: «Я убивать-то не хотел».

Убийство произошло поздним вечером 24 сентября возле шиномонтажки Ребдева. По предварительным данным, Голубчиков пришел туда с охотничьим оружием и дважды выстрелил в оппонента. После он скрылся на машине убитого. Ребдева похоронили 27 сентября. Мотивом преступления может быть личная неприязнь, говорили в МВД.

Ребдев, по словам местных жителей, владел строительной фирмой. Евгений занимался покраской машиной. Бизнес он ведет вместе с братом (тот чинит авто). Жители Таежного, где живет Голубчиков, вступились за него. Они считают, что Ребдев неоднократно прессовал Евгения. Знакомые убитого это опровергают.

«Костя, правда, был хорошим человеком, с характером, но справедливым. Безумно любил маму, жену и детей. Да, он, бывало, дрался, но только за дело. Он вовсе не беспредельщик. Мы надеемся на справедливый приговор [Голубчикову]», — заявила подруга Ребдева. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый в убийстве боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева — Евгений Голубчиков — якобы сам хотел сдаться полицейским 5 октября — спустя 11 дней после трагедии. Об этом URA.RU сообщил знакомый Голубчикова. «После убийства Евгений [якобы] попросил силовиков не искать его. Говорят, он написал, что сам придет в отдел полиции, но 5 октября», — сказал собеседник агентства. По данным URA.RU, Голубчиков был пойман утром 28 сентября под Нижним Тагилом. Туда его якобы вез знакомый, который не знал о произошедшем. Силовики не комментировали задержание мужчины. Суд 30 сентября отправил Голубчикова в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме. Но из зала было слышно признание Голубчикова: «Я убивать-то не хотел». Убийство произошло поздним вечером 24 сентября возле шиномонтажки Ребдева. По предварительным данным, Голубчиков пришел туда с охотничьим оружием и дважды выстрелил в оппонента. После он скрылся на машине убитого. Ребдева похоронили 27 сентября. Мотивом преступления может быть личная неприязнь, говорили в МВД. Ребдев, по словам местных жителей, владел строительной фирмой. Евгений занимался покраской машиной. Бизнес он ведет вместе с братом (тот чинит авто). Жители Таежного, где живет Голубчиков, вступились за него. Они считают, что Ребдев неоднократно прессовал Евгения. Знакомые убитого это опровергают. «Костя, правда, был хорошим человеком, с характером, но справедливым. Безумно любил маму, жену и детей. Да, он, бывало, дрался, но только за дело. Он вовсе не беспредельщик. Мы надеемся на справедливый приговор [Голубчикову]», — заявила подруга Ребдева. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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