Такси в России ждет революция: как новый закон о локализации ударит по водителям и пассажирам

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации такси, который может сократить рынок на 200 тысяч водителей и поднять цены на поездки до 30%. Требования к автомобилям эксперты уже называют невыполнимыми: под запрет попадут иномарки, а отечественные модели, как считается, не готовы заменить их по качеству и доступности. Чем грозит реформа и как она изменит рынок перевозок — в материале URA.RU.
Жесткие требования: 3200 баллов локализации или СПИК
Согласно новому закону, в региональные реестры такси включат только автомобили, соответствующие одному из критериев: уровень локализации не менее 3200 баллов (как для госзакупок) или производство по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключенному с 2022 по 2025 год. Это исключает большинство иномарок, включая популярные среди таксистов Hyundai, Kia и Volkswagen. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей, 79% текущего парка такси не соответствует требованиям.
Разрешенные марки: Lada, «Москвич» и китайские бренды
Предварительный список машин, которые могут работать в такси, включает отечественные Lada Granta, Vesta, Aura, а также китайские Haval, BAIC, Kaiyi и электромобили Evolute. Однако, как отмечает член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков, эти модели уступают иномаркам по комфорту, надежности и экономичности. Например, Lada Granta не соответствует экологическим стандартам некоторых регионов (требуется не ниже евро-3), что создает дополнительные барьеры.
Массовый уход с рынка: до 50% водителей под угрозой
По данным РСПП, на конец 2024 года в отрасли работало около миллиона водителей, из которых 700 тысяч — физические лица, часто совмещающие такси с подработкой. От 200 до 500 тысяч человек могут покинуть рынок из-за невозможности сменить автомобиль. Особенно пострадают водители в регионах, где нет льготных программ лизинга и доступа к дешевым кредитам, сообщил автоэксперт и автоюрист Дмитрий Золотов.
Рост цен: +30% к 2027 году и сокращение доступности
Уже в августе 2025 года средняя стоимость поездки в России выросла на 8% год к году, в Москве — на 26%. С введением локализации аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на 20–30% из-за увеличения затрат таксопарков: закупка новых машин, переоборудование СТО, обучение персонала. В отдаленных регионах услуги такси могут стать малодоступными. Такого мнения придерживается председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Некоторые могут рассчитывать на отсрочку
Для смягчения удара по регионам введены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области и Сибири, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока. Это должно поддержать транспортную доступность, но не решает проблему кардинально: местные таксопарки также зависят от поставок автомобилей и финансирования, считают эксперты из автосферы.
Обходные пути: аренда вместо такси и «серая» зона
Водители и агрегаторы уже начали искать лазейки. Один из вариантов — перевод заказов в формат аренды автомобиля с водителем, где требования локализации не применяются. Это, однако, увеличивает риски для пассажиров и снижает качество сервиса. Эксперты предупреждают о росте теневого рынка, где контроль за безопасностью и тарифами отсутствует.
Позиция автопроизводителей
Отечественные и локализованные производители не готовы к массовым поставкам: список подходящих моделей будет сформирован только к концу 2025 года, а цены на них стартуют от 1,5–2 млн рублей. Для многих водителей это неподъемная сумма, особенно в условиях высокой ключевой ставки и ограниченности льготных программ.
Альтернатива: госстандарт для такси-автомобилей
В условиях действия закона о локализации такси в России выдвинута инициатива по введению государственного стандарта для транспортных средств, используемых в таксомоторной отрасли. Согласно предложению, максимальная стоимость автомобилей для работы в такси не должна превышать 1,5 миллиона рублей. Об этом также проинформировала Зарипова. Среди других предложенных критериев — оснащение автомобилей двигателями 100–150 л.с., расходом топлива 5–7 л/100 км, гарантия не менее 3 лет. Это могло бы стимулировать производителей, уверены участники рынка, но пока инициатива не поддержана.
Критика закона: «таксисты уйдут в тень»
Депутаты Госдумы (например, Ярослав Нилов из ЛДПР) и отраслевые эксперты критикуют закон, называя его нереалистичным и протекционистским. По их мнению, реформа приведет не к развитию автопрома, а к коллапсу рынка такси и росту нелегальных перевозок.
«Наша фракция ЛДПР изначально выступала против принятия такого закона. Мы сразу сказали, что таксисты просто-напросто уйдут в тень, если закон о локализации будет принят. Это совершенно естественно, что водители и агрегаторы придумывают, как обойти новые нормы. Ведь выполнить их практически невозможно», — заявил Нилов.
Что ждет пассажиров: меньше машин, дороже поездки
К 2026–2027 годам россияне могут столкнуться с дефицитом такси в часы пик, удорожанием поездок на 30% и снижением качества сервиса. В крупных городах это частично компенсируется каршерингом и общественным транспортом, но в регионах альтернатив может не быть, подытоживают специалисты.
