«Единая Россия» поставила новые задачи депутатам

«Единая Россия» обозначила новые задачи для 170 тысяч своих муниципальных депутатов. Они должны будут выстроить более эффективную работу с первичными отделениями, честно отчитаться перед людьми о выполнении народной программы и активнее участвовать в подготовке федеральных законопроектов. Местные депутаты — ключевое звено, от которого зависит решение многих вопросов, сказал на форуме «Малая Родина — сила России» секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Регионы, где правильно выстроено взаимодействие с органами местного самоуправления, как правило, становятся локомотивами в экономике, политике и социальной сфере, отметил Якушев. Муниципальные депутаты напрямую работают с людьми и решают их проблемы, подчеркнул секретарь генсовета.
Якушев акцентировал внимание на том, что 2025 год в «Единой России» объявлен Годом муниципального депутата. 2024-й был Годом первичных отделений, и теперь пришло время усилить следующее звено, на котором базируется работа партии.
«Мы спрашивали руководителей первичных отделений, что их сегодня беспокоит, что получается, а что нет. И они рассказали, что им не всегда хватает личного ресурса, чтобы решить тот или иной вопрос. И спросили, куда им нужно обращаться. Ближе всего к ним муниципальные депутаты», — сказал Якушев.
В муниципалитетах у «Единой России» сегодня целая «армия» депутатов — 170 тысяч человек, напомнил секретарь генсовета. «Вдумайтесь в эту цифру — это огромное количество людей, которые решают вопросы местного значения. И руководители первичек рассказали, что где-то контакт хороший — они с депутатами взаимодействуют, проводят вместе приемы, мероприятия, а где-то этого контакта практически нет», — указал Якушев.
Партия решила обратить внимание на это звено, чтобы еще лучше наладить связь с людьми. Для обучения депутатов на площадке Высшей партийной школы на этот год запланировано большое количество семинаров, как онлайн, так и очных. На местах проводят форумы, где поднимают вопросы, на которые долго не обращали внимания, и находят ресурсы, чтобы взаимодействие между первичным отделением и депутатом стало действенным, рассказал секретарь генсовета «Единой России».
Якушев подчеркнул, что в этом году завершается народная программа, с которой партия шла на выборы в Госдуму в 2021 году. В ней «Единая Россия» объединила предложения граждан. «Сейчас предстоит большая работа — отчитаться, что мы сделали в рамках этого документа. По формальным показателям на 80% мы работу выполняем. И, когда мы будем разговаривать с гражданами, должны честно сказать, что у нас не получилось, и как дальше мы организуем работу, чтобы выполнить показатели на 100%», — отметил он.
В конце 2025 года партия начнет работу над новой программой на 2026-2031 годы, с которой пойдет в следующем году на очередные выборы в Госдуму. В ней должны отразиться все собранные предложения и пожелания «с мест», а редакционная коллегия документа будет по максимуму состоять из молодых людей, потому что в нем будет описан образ будущего страны, добавил Якушев.
Секретарь генсовета обратил внимание на необходимость усилить участие местных и региональных депутатов в законодательной работе Госдумы. Тогда законы будут в большей степени отражать запросы муниципальных образований.
«Законопроекты, которые принимаются в Госдуме и потом поступают на одобрение в Совет Федерации, часто получают очень мало отзывов субъектов РФ, хотя напрямую касаются полномочий регионов и муниципальных образований. Когда мы говорим о том, как должна быть устроена жизнь на земле, таких отзывов должно быть 89», — заявил Якушев.
Своим опытом на сессии поделились руководители муниципальных собраний депутатов разных уровней — от сел до областных центров. Глава Новопавловского сельского поселения Краснодарского края Людмила Склярова рассказала, что при участии местного отделения партии в ее населенном пункте появляются социальные объекты. Например, построена пожарная часть, которая уже в предстоящие майские праздники начнет работу. Также построена скейт-площадка, которая стала популярной у местной молодежи.
Председатель Нижегородской гордумы, член генсовета партии, ветеран СВО Евгений Чинцов сообщил, что стал наставником проекта «Герои. Нижегородская область» по профессиональной подготовке участников спецоперации. Она предусматривает не только обучение, но и трудоустройство.
Председатель Екатеринбургской гордумы Анна Гурарий отметила взаимодействие депутатов с семьями участников СВО. Залог качественной работы — погружение в каждый отдельный случай, сказала она. Глава Ульяновской гордумы Илья Ножечкин поделился опытом, когда секретарь первичного отделения одновременно является руководителем территории. Еще один механизм — вовлечение секретарей первичек в работу окружной народной думы.
Председатель Мичуринского горсовета Тамбовской области Константин Горлов уверен, что эффективность работы муниципальных депутатов обеспечивает доверительный контакт с жителями. «Иногда лучшая трибуна депутата — это не зал заседаний, а лавочка во дворе. Поэтому мы решили совмещать отчеты и сбор пожеланий с дворовыми праздниками», — резюмировал он.
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