Принц Саудовской Аравии похвастался письмом от Путина

Принц Саудовской Аравии получил письмо от Путина
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил личное послание от президента России Владимира Путина, посвященное вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии.

«Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов передал послание от Путина заместителю министра иностранных дел королевства Абдель Рахману бен Ибрагиму ар-Расси», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили отношения между странами и пути их развития.

Ранее, 19 августа, Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, а также итоги переговоров российского президента с Дональдом Трампом. Тогда стороны подтвердили намерение развивать политический диалог и взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс». Передача личного послания Путина стала продолжением этих контактов.

