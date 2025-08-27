Принц Саудовской Аравии похвастался письмом от Путина

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд получил личное послание от президента России Владимира Путина, посвященное вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщило министерство иностранных дел Саудовской Аравии.
«Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов передал послание от Путина заместителю министра иностранных дел королевства Абдель Рахману бен Ибрагиму ар-Расси», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. Стороны обсудили отношения между странами и пути их развития.
Ранее, 19 августа, Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества, а также итоги переговоров российского президента с Дональдом Трампом. Тогда стороны подтвердили намерение развивать политический диалог и взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс». Передача личного послания Путина стала продолжением этих контактов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.