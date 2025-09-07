Захарова назвала Каллас безграмотной из-за ее слов о российских технологиях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявление главы дипломатической службы ЕС Кайи Каллас о технологических и социальных способностях россиян. Последняя ранее заявила, что русские не сильны в технологиях, но преуспевают в социальных связях. В ответ на это Захарова в качестве контраргументов привела ряд громких достижений России.
«Если Россия „не так сильна в технологиях“, кто же построил Крымский мост? Кто запускает ракеты с космодрома „Восточный“? Кто создал „Орешник“? И так далее и тому подобное. Равно как, не будучи сильным в социальных науках, управлять миллиардом граждан Китай не смог бы. Критически безграмотная Каллас», — написала Захарова в telegram-канале. Она также с иронией отметила, что по логике Каллас Китай не смог бы управлять многомиллионным населением, если бы не обладал социальными навыками.
Заявления Каллас нередко становились почвой для обсуждения и высмеивания, в том числе и со стороны МИД РФ. Недавно она, например, удивилась тому, что Россия принимала активное участие в искоренении нацизма во Второй мировой войне.
