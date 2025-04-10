«Стоимость будет расти»: сколько денег уйдет на восстановление Украины

Стоимость восстановления Украины достигла 500 млрд евро. Об этом сообщил польский министр по делам ЕС Адам Шлапка во время бизнес-форума ЕС-Украина. Эта информация основана на последних оценках Всемирного банка.
«Стоимость восстановления [Украины] уже достигла 500 млрд евро и будет расти до окончания конфликта с Россией», — отметил Шлапка, трансляцию его выступления вела служба аудиовидеовещания ЕС. Адам Шлапка также выразил мнение, что около трети этих расходов могут покрыть частные инвесторы, если Киев будет продолжать проводить реформы.
На фоне этой информации, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также подтвердил высокие оценки восстановительных расходов во время совместного заседания с Европейской комиссией. Вопросы восстановления Украины активно обсуждаются на международном уровне, включая возможное создание специальных инвестиционных фондов для поддержки страны.
Еще год назад Bloomberg отмечал, что Запад может вложить на восстановление Украины около одного триллиона долларов. Принять участие в восстановлении Украины также свое желание изъявили турецкие компании. Тем не менее отмечается, что их проекты не рассчитаны на долгий срок, писали зарубежные журналисты. Дело усугубляется еще и тем, что на Украине фиксируются коррупционные схемы. Об этом, например, в феврале прошлого года писала газеты The New York Times.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее предложил использовать замороженные российские активы на сумму 230 млрд евро для восстановления Украины после конфликта. В мае 2024 года ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов для финансовой помощи Украине. В России назвали эти действия со стороны европейских стран — воровством.
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