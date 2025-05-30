Как отличить здоровую родинку от меланомы: мнение дерматолога

Меланома — самый агрессивный и непредсказуемый вид рака. Каждый год в России диагностируют более 12 тысяч новых случаев. Почему ультрафиолет — не только про витамины, как отличить «тревожную» родинку от безобидной и как обезопасить себя от заболевания, рассказала URA.RU врач-косметолог и дерматолог Натэла Гришина.
Почему солнце может быть смертельно опасным: как ультрафиолет запускает рак кожи
Лето — это время, когда следует беречь свою кожу от солнечных лучей. По словам дерматолога Натэлы Гришиной, ультрафиолет действует не сразу: запускает мутации в клетках, и если повезет — все обойдется покраснением. В некоторых случаях происходит развитие меланомы.
«Главный враг кожи — это ультрафиолет, — объясняет врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина. — Он повреждает клетки, нарушает ДНК и особенно бьет по меланоцитам — тем самым, которые вырабатывают наш „загар“. Если эти клетки дают сбой, может начаться перерождение — и в том числе в меланому».
Ультрафиолет ускоряет старение кожи, вызывая:
- Пигментацию.
- Повреждение сосудистых стенок (появляется купероз).
- Деформацию коллагеновых и эластиновых волокон — кожа становится дряблой, теряет упругость и тургор.
«Избыток солнца и тем более солярии — прямой путь к преждевременному старению кожи и развитию серьезных проблем», — говорит специалист. Меланома часто маскируется под безобидное пятнышко, которое ничем не выдает себя до поздней стадии (даже незаметное пигментное пятно может перерасти в рак). Поэтому важно знать тревожные признаки и не ждать, когда кожа подаст крик о помощи.
Как распознать меланому
Меланома — самое коварное онкологическое заболевание кожи, часто возникает из измененных родинок. Вот симптомы и признаки подозрительных родинок и новообразований:
- Изменение формы и асимметрия (если провести диагональ — несимметричная).
- Изменение цвета — потемнение, появление синюшных вкраплений.
- Изменение размера — рост в ширину и высоту (вертикальный рост — плохой признак).
- Кровоточивость родинки при механическом повреждении или сама по себе.
- Появление изъязвлений и болезненности.
- Родинки в местах постоянного трения (белье, паховые складки) подвергаются повышенному риску.
- Ухудшение общего состояния — частые простуды, слабость.
Людям с множеством родинок нужно ежегодно проходить обследование у онкодерматолога и делать карту родинок — фотографическое документирование для отслеживания изменений. Процедура появилась в последние годы и показывает свою эффективность, подчеркивает эксперт.
Основные причины рака кожи: не только солнце
Причинами злокачественных опухолей кожи являются воздействие ультрафиолетового излучения, ранее перенесенные солнечные ожоги, большое количество родинок, генетическая предрасположенность. «Ультрафиолет, безусловно, является главным виновником. Он как нож, который режет клетки кожи, в том числе меланоциты. Если повреждение настолько серьезное, что клетка не может восстановить свою ДНК, начинается мутация. Именно это и запускает процесс онкологии», — говорит Натэла.
По ее словам, солнечное излучение можно получить не только в отпуске у моря. Опасные мутации накапливаются годами, особенно, если вы любили долго греться на солнце, обгорали и не пользовались защитными средствами. «Многие не осознают, что клетки кожи помнят каждое ожоговое повреждение. И через десятки лет это может всплыть в виде рака кожи», — предупреждает эксперт.
Какие еще есть «враги» кожи, которые могут привести к меланоме
- Наследственность. Если у близких были меланомы или другие кожные опухоли — будьте начеку, риск выше.
- Хронические травмы кожи. Постоянное трение и раздражение — от ремня, одежды, бритвы — тоже опасно.
- Химикаты и канцерогены. Работа с нефтью, углем, агрессивными веществами может спровоцировать мутации.
- Иммунитет. При его снижении тело хуже контролирует аномальные клетки (он снижается на фоне заболеваний).
- Солярии. Особенно если «загорали» в них подростками до волдырей и обгоревшей кожи — это дополнительный «бонус» к риску. Причем значительный.
- · Возраст и фототип кожи. Люди с I и II фототипом кожи ,веснушками, рыжые и светлые волосы, голубые глаза и возраст после 40 — классическая группа риска.
«Отдельно отмечу хронические травмы кожи. Если родинка постоянно натирается ремешком бюстгальтера или одеждой, это постоянное раздражение может спровоцировать негативные изменения. Постоянные ожоги, порезы и воспаления тоже запускают мутации», — добавляет Натэла.
Чем вреден солярий для кожи
«Солярии — это не просто вред, а настоящий враг для человечества. Излучение в нем превышает ультрафиолет от солнца в 100 раз. И это не шутки, а доказанный факт. Конечно, солнце нам нужно — без него не было бы ни витамина D, ни жизни вообще. Под воздействием ультрафиолета в коже синтезируется важнейший гормоноподобный витамин D, без которого мы просто не можем нормально жить. Но чрезмерное ультрафиолетовое облучение приводит к повреждениям кожи: от преждевременного старения до серьезных заболеваний, включая рак», — говорит Гришина.
Специалист назвала мифом информацию о том, что солярий помогает подготовить кожу к солнцу. По ее словам, настоящая защита — дозированный загар. Важно не выходить на солнце с 10 утра до 17 вечера, начинать с 15-20 минут солнечных ванн в первые дни отпуска, учитывая свой фототип кожи.
В отличие от солнца солярий дает «ионизацию и радиацию» — уровень ультрафиолета там в сотни раз выше. «На Западе уже давно требуют, чтобы посетители соляриев подписывали информированное согласие о рисках. В России же такой практики нет, и люди зачастую заходят в солярий, не подозревая о реальной опасности», — говорит эксперт.
Как предотвратить повреждение кожи и снизить риск онкозаболеваний
Контроль времени пребывания на солнце
«Ультрафиолет (УФ) сегодня стал куда агрессивнее — дело в озоновых дырах, из-за которых защитный слой Земли истончается, и вредные лучи свободно проникают — это не миф, а научный факт», — говорит эксперт. Она рекомендует:
- Быть на солнце только в утренние часы до 10-11 утра и после 17:00.
- Избегать активного пребывания на солнце с 11:00 до 17:00 — даже тень или пляжное укрытие не спасут, ведь отраженные от воды УФ-лучи повреждают кожу (даже находясь под зонтиком, кожа получает дозу радиации).
Как защитить кожу с помощью солнцезащитных средств
Кремы с SPF — не просто косметика, а первая линия обороны. Важно наносить крем SPF 50+ в первые дни отпуска, в последние можно использовать 30+. Наносить за 15-20 минут до выхода на солнце. Почему именно так?
- Физические фильтры начинают работать сразу (отражают лучи).
- Химические фильтры активируются через 15-20 минут, взаимодействуя с кожей и создавая защитный барьер.
Для пляжа выбирайте кремы с повышенной водостойкостью — современные составы не смываются сразу, но нужно наносить крем повторно после купания или потоотделения. Удобно использовать спрей-защиту для повторного нанесения на пляже — быстро, просто, не требует размазывания.
«Чтобы максимально защитить кожу, важно подбирать солнцезащитные крема не наугад, а с учетом типа кожи, индивидуального анамнеза и конкретных условий. Лучше всего это сделать вместе с дерматологом, дерматоонкологом или опытным косметологом. Специалист поможет подобрать правильный уровень SPF и состав, который реально защитит, а не создаст иллюзию», — отметила дерматолог.
Защита кожи в мегаполисе
Жители городов часто недооценивают необходимость защиты кожи от ультрафиолета, отметила эксперт. По ее словам, кремы для пляжа и для города разные. На пляже нужна высокая степень защиты и водостойкость, для города — легкость текстуры и комфорт.
«УФ-излучение в мегаполисе тоже вредно — и наносит повреждения, особенно у тех, кто уже имеет следы фотоповреждения — пигментация, веснушки, следы от ожогов», — говорит Гришина. Поэтому:
- Защищать кожу нужно с марта по глубокую осень, ежедневно нанося крем с SPF от 15 до 50.
- Важно выбирать легкие, дышащие кремы для города — чтобы не забивать поры и не провоцировать высыпания (особенно для жирной или проблемной кожи).
Питание и вред канцерогенов
Эксперт отметил, что важно не только защищать кожу, но и вести здоровый образ жизни: правильное питание, активность, достаточный сон и отказ от канцерогенов. «Опасные продукты — например, колбасы и другие продукты с канцерогенами — способствуют мутациям в клетках и развитию рака, включая рак кожи — это уже давно доказано ВОЗ. Исключайте их из рациона», — советует дерматолог.
Поход к врачу вовремя
Если есть настороженность (пигментация, изменение родинок, склонность к фотоповреждениям, семейный анамнез онкозаболеваний), не откладывайте визит к онкодерматологу. Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявить проблему на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.
Как снизить риск рака кожи: 7 правил от дерматолога
- Избегайте солнца в опасные часы (с 10 до 17).
- Наносите солнцезащитный крем каждый день — с марта по октябрь, даже в городе.
- Повторяйте нанесение после купания или потоотделения.
- Выбирайте крем по ситуации — пляж или мегаполис.
- Проверяйте родинки раз в год у онкодерматолога.
- Соблюдайте режим: сон, питание, отказ от канцерогенов (особенно колбас и переработанных продуктов).
- Следите за иммунитетом: болезни и стрессы снижают защиту организма и увеличивают риски мутаций.
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